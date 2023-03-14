В "Гонке Легкова" приняли участие рекордное количество любителей лыжного спорта

На лыжный старт вышло 1350 человек

ТАСС, 14 марта. В городе Пересвет Московской области 11 марта на лыжный старт вышло 1350 человек. Любителей лыжного спорта в девятый раз собрал чемпион Олимпиады в Сочи-2014 Александр Легков.

Центральным событием гонки стали состязания на шести дистанциях, самая длинная из которых - 30 км. Встать на лыжню и показать себя мог каждый, независимо от возраста и статуса. Самым юным участникам не исполнилось и четырех лет, самым возрастным - за 70, а у самых титулованных - золото летних и зимних Олимпиад.

В этом году "Гонку Легкова" посетили чемпионы Игр в Пекине Наталья Непряева и Вероника Степанова, призер Пекина-2022 Александр Терентьев, золотой финишер Ванкувера Никита Крюков, медалисты прошлых лет Анастасия Кулешова, Иван Черезов, Николай Круглов, Алексей Петухов, Иван Алыпов, член олимпийской сборной России на Играх в Пекине Артем Мальцев, член российской команды на Олимпиаде в Ванкувере Михаил Девятьяров и другие.

К известным лыжникам присоединились атлеты из других видов спорта. На лыжи встал золотой медалист Олимпиады в Лондоне-2012 гребец на байдарках-двойках Юрий Постригай, а призер чемпионата мира из Казахстана Алексей Полторанин выбрал "Гонку Легкова" для первого официального старта за последние несколько лет.

Многие знаменитости участвовали в заездах вместе с детьми и близкими. Например, на лыжню вышла вся семья Александра Легкова, а также сестра олимпийской чемпионки Дарья Непряева.

Девиз гонки, обыгрывающий фамилию ее основателя, нашел подтверждение буквально во всех забегах. В первую очередь, из-за высокого уровня сложности трассы, который соответствует уровню чемпионата мира. У трассы есть повороты - петли, где лыжник на скорости должен резко развернуться, не выехать за пределы и не упасть. Также маршруты содержат несколько крутых подъемов. И самый известный - подъем Легкова протяженностью 400 м. Он встречает спортсменов перед финишем в качестве последнего испытания. Другая сложность - именитые атлеты, которые стартуют наравне с любителями спорта.

"Наша гонка направлена на то, чтобы все, кому дорог лыжный спорт, сплотились, стали сильнее и получили максимум удовольствия. Мы, россияне, в целом гостеприимная нация. Встречаем гостей так, как никто в мире. Наизнанку готовы вывернуться, чтобы всем было хорошо! Наш фестиваль - не исключение. И за многие годы благодаря MAER его знают миллионы. Очень благодарен таким партнерам, которые помогают поднять гонку на совершенно другой уровень!", - отметил олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

Одним из тех, кто обеспечил желающим встречу с титулованными спортсменами, стал коммуникационный партнер гонки, оператор цифровой наружной рекламы MAER. Он посвятил гонке рекламную кампанию на крупноформатных цифровых экранах страны: медиафасадах и суперсайтах. Приглашение на фестиваль нашло живой отклик жителей Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Самары, Тюмени, Волгограда, Сочи и других городов России. Рекламная кампания охватила 14 млн россиян.

На рекламоносителях MAER был опубликован уникальный QR-код, с помощью которого не успевшие зарегистрироваться на гонку смогли подать заявку абсолютно бесплатно. Этим шансом воспользовались 23 счастливчика.

"Развитие спорта - одно из приоритетных социальных направлений в деятельности MAER. Будучи поклонниками лыжного спорта и партнерами "Гонки Легкова", мы стремились сделать ее максимально заметным и ярким событием, ведь от таких мероприятий зависит, не побоюсь высоких выражений, здоровье нации. Наши звезды спорта вдохновляют вести здоровый образ жизни, поддерживают позитивное настроение. С помощью ярких афиш на больших экранах мы призывали россиян присоединиться к гонке. И я рад, что её поклонников становится больше", - сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Возрастная категория: 0+.