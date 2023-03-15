Пилотный проект стажировок для подростков начали реализовывать в Заксобрании ЯНАО

Ребята попробуют себя в роли депутатов, погрузятся в общественно-политическую жизнь региона, приобретут навыки и опыт, создадут собственные проекты по улучшению Ямала

ТАСС, 15 марта. На Ямале стартовал пилотный проект стажировок для подростков 14-17 лет – участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Проект получил название "Время первых", его организаторы – Законодательное собрание ЯНАО и ямальское отделение РДДМ "Движение первых". Об этом сообщили в пресс-центре Заксобрания ЯНАО.

"Стажеры попробуют себя в роли депутатов, погрузятся в общественно-политическую жизнь региона, приобретут новые навыки, опыт и знакомства. Во время стажировки участники создадут собственные проекты по улучшению Ямала и повышению качества жизни северян", - сказано в сообщении. Планируется, что защита проектов пройдет на берегу Черного моря в детском оздоровительном лагере – ребята станут полноценными участниками августовской смены. Также те, кто пройдет стажировку успешно, получат рекомендации от организаторов, добавили в пресс-центре.

"Наша главная цель – расширить кругозор школьников и студентов колледжей, развить их навыки, необходимые специалистам будущего. Важно, чтобы ямальская молодежь понимала – после обучения в вузах их ждут дома и их компетенциям найдут достойное применение", – прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

"Часть ребят уже определились, кем они хотят стать в будущем. Помимо подготовки поступления в вузы, крайне важно идти к своей мечте уже сейчас. Стажировка – это возможность получить практический опыт, еще понять, что ты на правильном пути", – приводятся в сообщении слова председателя совета регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых" в ЯНАО Максима Древинского.

В пресс-центре добавили, что стажировка будет состоять из теоретической и практической частей. Первая продлится с 10 по 25 апреля, вторая – до 31 мая. Ребят ждут лекции, семинары и другие занятия в онлайн-формате, практика будет включать в себя разработку собственного проекта. Наставники стажеров – депутаты ямальского парламента – помогут ребятам подготовиться к защите проектов, которая пройдет в августе.

Как попасть в проект

Чтобы попасть на "Время первых!", нужно пройти отбор: заполнить заявку на сайте ямальского парламента zs.yanao.ru, ответить на три предложенных вопроса, рассказать о своих увлечениях и внеурочной деятельности. Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам первого отборочного этапа, перейдут во второй, после онлайн-собеседования только 30 ребят станут стажерами. Направление стажировки участники выберут сами, на выбор шесть треков: "Движение – жизнь!" – спорт, здоровый образ жизни, туризм и путешествия; "Помогай и узнавай" – волонтерство и добровольчество, образование и знания, труд, профессия и свое дело; "Живи грамотно" – экология и охрана природы, наука и технологии, экономическая грамотность; "История – в дружбе" – дипломатия и международные отношения, патриотизм и историческая память, "Сияй, Ямал" – культурное наследие Ямала, коренные малочисленные народы Севера; "Культура в эфире" – медиа и коммуникации, культура и искусство.

В пресс-центре добавили, что для подачи заявки на стажировку подросткам необходимо заручиться разрешительными документами от родителей или опекунов, также им потребуется учетная запись на портале "Госуслуги".