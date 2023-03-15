В Калуге с 12 по 16 апреля пройдут показы и мероприятия в рамках МКФ "Циолковский"

Регистрация на события фестиваля проходит на его сайте в разделе "Фестивальные программы"

ТАСС, 15 марта. IV Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" (12+) пройдет в Калуге и Калужской области с 12 по 16 апреля 2023 года. Все фестивальные кинопоказы и мероприятия проходят бесплатно.

Главной площадкой МКФ по традиции станет Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Кроме основного конкурса, здесь пройдут мероприятия деловой программы и показы фильмов в рамках других программ.

Также фестивальными площадками будут Инновационный культурный центр, Калужская областная научная библиотека имени В.Г. Белинского, Дом народного творчества и кино "Центральный", Туристско-информационный центр "Калужский край", Школа Креативных Индустрий, КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужский Театр Кукол и Театр Села.

Часть кинопоказов состоится в кинотеатрах Обнинска, Боровска, Малоярославца, Тарусы, Медыни, Козельска и других городов Калужской области.

Регистрация на события фестиваля проходит на его сайте в разделе "Фестивальные программы". Те, кто не смог или не успел зарегистрироваться онлайн, смогут получить бесплатные билеты в кассах фестивальных площадок или пресс-службе фестиваля при наличии свободных мест.

ТАСС - главный информационный партнер кинофестиваля.