Поддержку участников СВО обсудили члены Союза сельских женщин Свердловской области

На заседании Союза, которое прошло в региональном парламенте, также обсудили национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы

ТАСС, 15 марта. Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, а также поддержку участников СВО и членов их семей обсудили в Екатеринбурге на заседании Союза сельских женщин Свердловской области. Оно состоялось в здании регионального парламента, сообщили в среду в пресс-службе областного законодательного собрания.

"В Свердловской области приняты региональные законы, направленные на поддержку семей с детьми и поддержку ветеранов, предпринимательства, законы в интересах детей и семей участников специальной военной операции, а также граждан, массово покинувших территорию Донбасса. Законом Свердловской области учрежден почетный знак "За заслуги в волонтерской деятельности". На состоявшемся вчера заседании Женского парламента Свердловской области мы договорились, что совместно с региональным министерством социальной политики подготовим специальную брошюру, в которой обобщим информацию о действующих на территории нашего региона социальных законах", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Планируется, что издание такого справочника поможет уральцам ориентироваться в большом комплексе, действующих на территории региона мер социальной поддержки.

В пресс-службе добавили, что на заседание собрались 76 представительниц муниципалитетов Свердловской области.