"Газпром трансгаз Екатеринбург" расширяет возможности использования газомоторного топлива

© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Благодаря спецоборудованию существенно расширено применение газомоторной техники в филиале, обслуживающем МГ "Оренбург-Самара", ряд газопроводов-отводов и ГРС на западе Оренбургской области

ТАСС, 16 марта. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) продолжается реализация программы по использованию компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива, рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"В частности, благодаря поставке специализированного оборудования удалось существенно расширить возможности применения газомоторной техники в Бузулукском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) – филиале, расположенном в Оренбургской области", - сказано в сообщении. Бузулукское ЛПУМГ обслуживает магистральный газопровод "Оренбург – Самара", а также ряд газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) в западной части Оренбургской области.

В 2022 году вопрос удаленности производственной площадки от действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) удалось решить путем поставки в филиал передвижного автомобильного газозаправщика (ПАГЗ-7000) отечественного производства.

"Такой ПАГЗ – это, по сути, мобильная АГНКС, аккумулирующая в своих баллонах до 7 тыс. кубометров компримированного (сжатого) метана, и снабженная комплектом оборудования для заправки автомобилей, а также системой дистанционного контроля процесса заправки. Кроме заправки автомобилей ПАГЗ применяется еще для обеспечения природным газом жителей небольших населенных пунктов на время проведения ремонтных работ на газопроводах", - отметили в службе по связям с общественностью и СМИ.

На предприятии добавили, что в прошлом году благодаря использованию нового ПАГЗа автотранспортный цех Бузулукского ЛПУМГ заместил метаном более 18 тонн жидкого моторного топлива. Всего в филиале имеется 11 двухтопливных автомобилей, а в этом году автопарк управления пополнился однотопливным газовым автобусом.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.