Совкомбанк стал победителем премии Frank Private Banking Award 2022

Управляющий директор, глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская отметила, что ключевыми качествами, которые обеспечили успех, стали внимание к потребностям клиента и максимально быстрая адаптация к изменениям

ТАСС, 16 марта. Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты ежегодного исследования рынка Private banking в России. По его итогам подразделение по работе с состоятельными клиентами Совкомбанка - Sovcombank Wealth Management - признано лучшим в категории "Лучший продукт для инвестирования в золото для private клиентов".

В исследовании были проанализированы модели обслуживания private banking для целевых клиентов, размещающих финансовые активы объемом более $1 млн, в 16 российских банках. При составлении рейтинга аналитиками Frank RG были изучены основные тренды на рынке Private banking в России, потребности и предпочтения клиентов сегмента VIP, качество услуг и сервиса банков, проанализированы продуктовые линейки.

"Мы очень признательны Frank RG за высокую оценку нашей работы, - сообщила управляющий директор, глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская. - Минувший год был очень сложным для всей финансовой системы. Ключевыми качествами, которые обеспечили нам успех в таких непростых условиях, стали внимание к потребностям клиента и максимально быстрая адаптация к изменениям".

Совкомбанк выделил направление работы с состоятельными клиентами в 2019 году, создав подразделение Sovcombank Wealth Management. В 2022 году его возглавила Екатерина Серединская. По итогам прошлого года клиентская база Sovcombank Wealth Management увеличилась на 31%. В течение года клиентам было предложено порядка 10-ти новых продуктов и услуг, включая продажу золотых слитков и инвестиционных бриллиантов, депозиты в юанях, покупку наличных дирхамов, страховые депозиты и многое другое.

Компания Frank RG - ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. Frank RG работает на российском рынке с 2008 г. и является экспертом в области аналитики рынка розничных банковских услуг.