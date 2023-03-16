ПСБ провел деловую игру по финансовой грамотности

В ней приняли участие военнослужащие, в том числе офицеры-воспитатели кадетских корпусов

ТАСС, 16 марта. ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности "Время денег" для посетителей выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ", которая проходит в Санкт-Петербурге.



В процессе игры участники рассматривали различные типовые финансовые ситуации и, реконструируя развитие ситуации, отслеживали практические последствия принимаемых решений. Особое внимание в процессе игры было уделено развитию практических навыков управления личным бюджетом, контроля долговой нагрузки, обеспечению финансовой безопасности, эффективному использованию финансовых продуктов для накопления и приумножения капитала.



В деловой игре приняли участие военнослужащие, в том числе офицеры-воспитатели кадетских корпусов. Наибольший интерес участников вызвали темы, связанные с защитой от финансовых мошенников, кредитованием и снижением долговой нагрузки.

Константин Орчаков, директор департамента по работе с Министерством обороны и компаниями рыночных отраслей ПСБ, отметил, что за последние годы ПСБ организовал комплексную системную работу по повышению финансовой грамотности россиян, формированию навыков эффективного личного финансового планирования и установок на достижение долгосрочных финансовых целей.

"В рамках наших обучающих программ и форумов мы стремимся предоставлять актуальную и максимально полезную для всех категорий клиентов информацию: как правильно пользоваться финансовыми и инвестиционными инструментами, рассчитать приемлемую кредитную нагрузку, сохранить и приумножить сбережения, с выгодой пользоваться банковскими программами лояльности и другое. Залогом стабильности и материального благополучия клиентов, в том числе - военнослужащих, является финансовое просвещение, а один из лучших способов закрепить знания в этой области – это игровая практика, которую мы активно используем в коммуникации с аудиторией", - заявил он.

По мнению Орчакова, развитие практических навыков управления финансами может стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки военнослужащих и курсантов, обучающихся сегодня в высших учебных заведениях страны.