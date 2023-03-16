Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Свои заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать до 31 мая управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений

ТАСС, 16 марта. На площадке пресс-центра ТАСС 15 марта 2023 года состоялась пресс-конференция, посвященная старту XXIV рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" (16+). По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД "Коммерсантъ", будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.

"Уже четверть века Ассоциация менеджеров выявляет наиболее талантливых управленцев страны среди высшего менеджмента российских компаний и руководителей функциональных направлений. За эти годы рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики. Он ярко отображает и предвосхищает процессы, происходящие в деловой среде, ежегодно представляет стране тех, кто продемонстрировал лучшие результаты в текущем году, кто оказал наибольшее влияние на российскую экономику", - считает президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Приглашенные эксперты обсудили роль управленца в сегодняшних реалиях, в частности его главные компетенции, которые вышли на первый план - умение быстро адаптироваться к новым условиям и принимать правильные решения, мыслить критически и управлять рисками, а также способность формировать высокоэффективную команду. Кроме того, в ходе события были представлены методология и нововведения рейтинга.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – "Директор по цифровой трансформации".

Позиция "Директор по корпоративной социальной ответственности" представлена в рейтинге этого года более расширенным функционалом, включающим устойчивое развитие, – "Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности". Также отдельным блоком в классификаторе рейтинга выделены "Коммуникационные и рекламные агентства".

Прием заявок на участие в рейтинге продлится до 31 мая. Выбор лауреатов рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" проходит в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, расчет интегральной оценки, публикация результатов.

Свои заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.

"Удача определяет фактор успешности управленца и компании в современном мире. Однако не будем забывать, что удача или везение - это когда открывшиеся возможности встречаются с предварительной подготовкой. Поэтому важным качеством современного управленца можно назвать трудолюбие, стремление ставить смелые и амбиционные цели, быть яркими и заметными. Такие люди и компании добиваются больших результатов, чем те, которые ставят более приземленные, прагматичные цели. Чем выше цель, тем лучше будет результат", - отметил Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка:.

"Современный мир ускоряет свои темпы и обязывает любой бизнес этому соответствовать. Это накладывает определенные требования к менеджменту компаний. Инструментов, благодаря которым можно существовать в этом ритме, не так много. Один из самых ключевых – это цифровизация, которая сегодня является драйвером роста и повышения эффективности. И сейчас мы активно используем то, о чем 10 лет назад только начинали говорить. Например, искусственный интеллект, машинное обучение. Руководителю важно понимать, что именно он сможет получить от цифровизации, а также быть смелым в использовании новых инструментов",- cчитает Николай Пожидаев, президент Sitronics Group.

"Сегодня руководителям по устойчивому развитию приходится решать, действовать ли в рамках утвержденных стратегий устойчивого развития или смещать фокус в сторону новых трендов. Поэтому важно развивать способность быть гибкими и одновременно не терять видение долгосрочных перспектив. Особую актуальность получают лидерские качества, умение быть убедительным самому и вдохновлять своих коллег. Что касается личных качеств топ-менеджера – большую роль играет эмоциональный интеллект, умение быть в ресурсе и поддерживать не только других, но и себя", - заявила Кира Смирнова, директор по устойчивому развитию ГК "Самолет".

"Недавний отток кадров, включая иностранных специалистов, привел к снижению количества резюме соискателей и среди топ-менеджмента компаний. Стало сложнее получать иностранный опыт, так как критично сузился круг обмена информацией. Упала конкуренция – на одну вакансию работодателя в среднем приходится три резюме топ-менеджеров. Мы наблюдаем рост зарплатных ожиданий, при этом видим, что часть высшего руководства выбрала выжидательную позицию – они не просят высоких зарплат в период активного кризиса в надежде выйти на желаемый доход чуть позже. Что касается ключевых качеств руководителя - это, в первую очередь, умение сопротивляться стрессу и развитие всего набора soft skills", - сказал Виталий Терентьев, директор HeadHunter по кибербезопасности и связям с госорганами.

"Во время турбулентности well-being перестает быть модным трендом, он становится необходимостью. С точки зрения бизнеса - это разумная мера для сохранения команд в здоровом и эффективном состоянии. Роль лидера в данном случае – доносить до сотрудников, что потребность в поддержке – это нормально, а роль работодателя – давать возможность получить эту поддержку с помощью специализированных сервисов, например. Ещё роль лидера заключается в том, чтобы осознавать: мое ментальное и физическое здоровье – это моя ответственность, в том числе, чтобы эффективно управлять командой. Важно сохранять себя в форме, чтобы продолжать быть опорой", - отметила Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом МТС.

ТАСС - генеральный медиапартнер.