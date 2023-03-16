Глава Челябинской области и Генконсул КНР договорились о расширении сотрудничества

Алексей Текслер и Цуй Шаочунь обсудили конкретные проекты взаимодействия в сфере экономики, образования, культурного обмена

ТАСС, 16 марта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь договорились о расширении сотрудничества. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области по итогам встречи, которая прошла в правительстве региона. Стороны обсудили конкретные проекты взаимодействия в сфере экономики, образования, культурного обмена, отмечается в сообщении.

Алексей Текслер отметил ценность развития российско-китайского сотрудничества, обозначенную руководителями стран. Он добавил, что Китай всегда был надежным партнером и для Челябинской области. "В прошлом году взаимный внешнеторговый оборот нашей области с Китайской Народной Республикой вырос более чем на 70%, - приводятся в сообщении слова губернатора. – Мы экспортируем медь, древесину, готовые пищевые продукты. Покупаем транспортные средства, продукцию электронной промышленности. Есть конкретные примеры успешных совместных промышленных проектов. Магнитогорский металлургический комбинат с участием компании "Синостил" уже реализовал строительство аглофабрики, в процессе реализации строительство комплекса коксовой батареи. Еще один пример – предприятие "АМТ". Компания сотрудничает с китайским производителем JAC. Последние годы растет интерес к региональной сельскохозяйственной и пищевой продукции".

Глава региона добавил, что активно развиваются и гуманитарные связи. На территории области сейчас находятся более полутора тысяч граждан КНР, из них 435 учатся в наших вузах. Заключено более 80 соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами КНР, на базе вузов проходят международные форумы, конференции и конкурсы с участием китайских студентов. В десяти школах региона изучают китайский язык более полутора тысяч школьников.

"Учитывая такой интерес, мы готовы совместно с Генеральным консульством организовывать мероприятия, посвященные китайской литературе, истории, языку и культуре Китая", - предложил Текслер.

В управлении отметили, что генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь выразил готовность оказать поддержку в развитии торгово-экономических и гуманитарных связей. Он предложил сформировать делегацию от Челябинской области для участия в крупной торговой многоотраслевой выставке в Шанхае, а также в сельскохозяйственной выставке в Чанчуне.

"Ваша сельскохозяйственная продукция в Китае имеет большой спрос и популярность, - отметил дипломат. – Участие в выставках поможет местным производителям найти надежных партнеров в Китае".

Также глава дипмиссии добавил, что Сычуанский университет в Чэнду готов принимать студентов из Челябинской области. "Здесь есть все специальности и возможность обучаться бесплатно, а для аспирантов и докторов предусмотрена стипендия", - добавил он.

В рамках развития культурного обмена Цуй Шаочунь сообщил о намерении китайской стороны организовать в Челябинске фотовыставку, посвященную современному Китаю.

В управлении добавили, что с учетом обоюдного интереса к развитию сотрудничества в самых разных сферах, Текслер высказал предложение по организации прямых перелетов из Челябинска в Китай. "Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты", - резюмировал губернатор и поручил своим заместителям проработать все обозначенные в ходе встречи договоренности.

О Генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Генеральный консул Цуй Шаочунь возглавляет дипмиссию с 6 февраля 2020 года.