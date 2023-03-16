Почетным гражданам Свердловской области увеличат размер ежемесячных выплат

Соответствующий законопроект депутаты регионального заксобрания рассмотрят на заседании 28 марта

ТАСС, 16 марта. Размер ежемесячных и единовременных выплат увеличат для жителей Свердловской области, внесших значительный вклад в развитие региона. Соответствующий законопроект депутаты регионального заксобрания рассмотрят на заседании 28 марта, сообщили в четверг в пресс-службе областного парламента.

"В числе законопроектов, запланированных к рассмотрению, есть проект закона "О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области "О почетном звании Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области" и статью 8 Закона Свердловской области "О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью". Эта законодательная инициатива губернатора Евгения Владимировича Куйвашева направлена на повышение социальных гарантий для уральцев, внесших значительный вклад в развитие региона. Законопроект предполагает увеличение единовременных и ежемесячных выплат", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Она уточнила, что предлагается увеличить до 40 тыс. рублей размер ежемесячного пособия для почетных граждан Свердловской области. Пособие для вдов или вдовцов обладателей этого звания вырастет до 20 тыс. рублей в месяц. Также предусмотрено увеличение выплаты для уральцев, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью". Предполагается, что до 40 тыс. рублей вырастет ежемесячная выплата обладателям знака отличия первой степени. Кроме того, предлагается повысить размеры единовременных пособий для тех, кому присвоено звание: до 60 тыс. рублей - к третьей степени, до 100 тыс. рублей - ко второй степени, до 160 тыс. рублей - к первой степени.

Всего в повестку очередного 19-го заседания регионального парламента, запланированного на 28 марта, включено 29 вопросов, 11 из которых - проекты законов. На заседании будет заслушан отчет о деятельности председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова в 2022 году и планах законотворческой деятельности.