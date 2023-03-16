Для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием является Россия

В прошлом году с магнитогорской площадки ПАО "ММК" реализовано на рынках России и ближнего зарубежья 1,06 млн тонн оцинкованного проката, из них 88% отгрузили покупателям в РФ

ТАСС, 16 марта. Россия является для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на начальника управления продаж по РФ ПАО "ММК" Ивана Радюкевича. Об этом он рассказал в выступлении на проходящей в Москве 18-й Международной конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" (18+).

Представитель Магнитогорского металлургического комбината в докладе "Рынок сталей с покрытиями: текущее состояние и тренды 2023 года. Развитие ММК на данном рынке в краткосрочном периоде" отметил, что в 2022 году потребление проката с покрытиями в России сократилось на 13%, в основном за счет оцинкованного проката из-за существенного спада в автомобилестроении. От большего падения рынок удержал достаточно высокий спрос в строительном секторе, а в ближайшей перспективе поддержку ему окажут реализация инфраструктурных проектов и рост финансирования государственных программ.

В сообщении отмечается, что в прошлом году с магнитогорской площадки ПАО "ММК" реализовано на рынках России и ближнего зарубежья 1,06 млн тонн оцинкованного проката, из них 88% было отгружено в адрес российских покупателей (932 тыс. тонн). Такая же рыночная структура продаж и у окрашенного проката с магнитогорской площадки – из 245 тыс.т общего объема 217 тыс.т (88%) реализовано в России. Входящий в Группу ММК Лысьвенский металлургический завод (ООО "ММК-ЛМЗ") реализовал на российском рынке 208 тыс. т окрашенного проката, в т. ч. 19 тыс. т проката с декоративным покрытием. В целом прокат с покрытием производства Группы ПАО "ММК" имеет широкую географию продаж на внутреннем рынке и представлен во всех регионах России.

Продуктовая стратегия Группы ММК, отметил Радюкевич, направлена на развитие и увеличение продаж премиальной продукции. "Помимо развития продуктовой линейки компания уделяет большое внимание повышению доли продаж Just In Time и совершенствованию системы логистики. Для этих целей в прошлом году был открыт производственно-логистический центр "ММК-ПЛЦ-Тольятти" в ОЭЗ "Тольятти" складской мощностью 150 тыс. тонн. Его запуск позволяет обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение 1-2 суток", - сказано в сообщении.

Итоги работы "ММК-ЛМЗ"

На конференции также выступил директор ООО "ММК-ЛМЗ" Алексей Кузнецов, который представил итоги работы предприятия в 2022 году. Несмотря на все трудности, подчеркнул он, ММК-Лысьвенский металлургический завод сохранил свою долю рынка и освоил несколько новых покрытий: двухстороннее "сморщенное", гладкое матовое, текстурированное полиэфирное покрытие повышенной эластичности (для водосточных систем), текстурированное полиуретановое, антиграффити и антибактериальное покрытия. "Завод также продолжил выпуск проката с декоративным покрытием и освоил пять новых рисунков (винтажная серия), в планах на текущий год – освоение еще четырех рисунков проката SteelArt. В числе приоритетов развития ММК-ЛМЗ Алексей Кузнецов отметил модернизацию оборудования для повышения качества выпускаемой продукции", - сказано в сообщении.