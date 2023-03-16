На Калининской АЭС прошли стажировку представители нефтяной компании

Рабочий визит прошел 14-15 марта

ТАСС, 16 марта. Изучение положительных практик и обмен передовым опытом в области совершенствования системы управления охраной труда и промышленной безопасностью стали главными целями стажировки на Калининской АЭС представителей Иркутской нефтяной компании. Рабочий визит руководителей и специалистов одного из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России прошел 14-15 марта.

Ключевыми направлениями для изучения стали: система управления охраной труда и промышленной безопасностью, инструменты развития и повышения культуры безопасности производства, организация работ подрядными организациями на АЭС, безопасное производство работ на высоте, лучшие практики, направленные на повышение уровня культуры безопасности.

Гости совершили обходы производственных помещений Калининской АЭС, встретились с руководителями цехов и отделов атомной станции и обсудили вопросы, касающиеся мотивации работников в области безопасности и охраны труда.

По словам представителей Иркутской нефтяной компании, на Калининской АЭС создана и действует развитая система управления охраной труда.

"Впечатлил порядок в производственных помещениях, активная пропаганда культуры безопасного поведения в процессе трудовой деятельности и дисциплина персонала", - сказал начальник отдела внедрения лучших практик ООО "Иркутская нефтяная компания" Иван Андреевский.

Он добавил, что на предприятии реализовано много положительных практик, которые можно взять на вооружение.

Также гости обратили особое внимание на автоматизацию процесса расчета рейтинга подрядных организаций и процесса нанесения маркировки на различное оборудование, внедрение специальных инструментов, предотвращающих несанкционированное воздействие на арматуру и снижающее вероятность неправильных действий персонала и др.

Подводя итоги, команда ООО "Иркутская нефтяная компания" отметила, что по результатам стажировки будут намечены направления для дальнейшего развития системы управления охраной труда на своих предприятиях.