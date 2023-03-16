В Якутске пройдет конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты

В мероприятии примут участие ученые из США, КНР, Индии и Японии

ТАСС, 16 марта. Представители научного сообщества из России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США и Японии примут участие в Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты (6+), которая состоится 22-24 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператор мероприятий председательства - Фонд Росконгресс.

"В конференции планируют участие около 500 человек, половина из них - в очном формате. На мероприятии выступят российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Республики Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской, Тюменской областей. Кроме того, в событиях конференции ожидается участие ученых из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США и Японии", - рассказал Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ, первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию в Якутске.

Научное сотрудничество является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений как двухстороннего, так и многостороннего взаимодействия, подчеркнул председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов. Россия придает важное значение развитию сотрудничества в высоких широтах с иностранными государствами в условиях прогнозируемого ослабления работы механизмов многостороннего арктического сотрудничества, включая Арктический совет, добавил он.

"Тематика климата, полюсов, деградации мерзлоты касается всех государств современности. Происходящие в Арктике климатические изменения определяют будущее всей планеты. В нынешнем столетии Арктика прогреется в 2-3 раза быстрее, чем остальной мир. Мы должны иметь в виду, что в вечной мерзлоте хранится значительный объем углерода, который попадает в атмосферу при деградации мерзлотного слоя, что еще больше усугубляет глобальные изменения в климате", - сообщил Николай Корчунов.

Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета также напомнил, что в новой редакции Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года появился отдельный пункт, который предусматривает необходимость проведения оценки состояния и деградации многолетней мерзлоты для целей комплексного социально-экономического развития Арктической зоны России. Вопросы состояния инфраструктуры в Заполярье в связи с глобальным потеплением становятся все более актуальными, резюмировал Николай Корчунов.

"Таяние вечной мерзлоты может нанести серьезный ущерб: по оценкам Минприроды России ее деградация оказывается причиной 29% потерь при добыче нефти и газа, вызывает проблемы при строительстве железных, автомобильных дорог. По данным Российской академии наук и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году составит не менее 5 трлн рублей", - отметил директор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. Основная часть научно-практической повестки конференции будет посвящена вопросам устойчивости природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата, которые будут обсуждаться в том числе в научно-популярном формате. В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти.

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты станет регулярной и будет проводиться раз в два года: подписание соглашения об этом состоится между Росгидрометом, Российской академии наук, Северо-Восточным федеральным университетом, а также Правительством и Академией наук Республики Саха (Якутия). Помимо этого, в рамках мероприятия предполагается создание Ассоциации криогеологов.

Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах. В Москве, Пекине и Астане для участников будут организованы студии, на странице мероприятия на официальном сайте российского председательства - прямые трансляции заседаний и сессий. Организаторами конференции являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Правительством Республики Саха (Якутия), а также Северо-Восточный федеральный университет.

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, которое проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, обеспечению адаптации к ним жизнедеятельности и повышению ее устойчивости, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.