Экспертный совет при Минпромнауки Свердловской области познакомился с технологиями УЭХК

Гостям представили технологии обогащения урана и опыт развития инновационных неядерных направлений

ТАСС, 17 марта. Представители Экспертного совета при министерстве промышленности и науки Свердловской области познакомились с работой Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Новоуральске Свердловской области). Об этом сообщали в пресс-службе УЭХК.

Генеральный директор АО "УЭХК" Александр Дудин рассказал гостям о технологии обогащения урана, обеспечении качества товарной продукции, автоматизации техпроцессов, а также об основных показателях деятельности по итогам 2022 года (выручка – 22,2 млрд рублей, чистая прибыль – 4,2 млрд рублей) и о социальной ответственности предприятия.

"Приоритетным направлением УЭХК было и остается разделение изотопов урана. Мы видим потребность в нас, нашей работе, продукции, которую производим. Но помимо обогащения урана перед нами стоит задача по развитию неядерного направления. Это должны быть наукоемкие проекты, отвечающие компетенциям комбината, с хорошим импортозамещающим потенциалом", – приводятся в сообщении слова Дудина.

Гостям также представили опыт развития инновационных неядерных направлений в Новоуральске: перевод электротранспорта и систем оперативного постоянного тока главных понизительных подстанций на литий-ионные аккумуляторы, создание опытного образца двухпорошкового двухлазерного металлического 3D-принтера, а также работу по созданию ТОСЭР и привлечению резидентов.

"Мы убедились в надежности ведения техпроцесса и безопасной эксплуатации оборудования. Помимо этого, УЭХК участвует идеями и инвестициями в развитии новых направлений, и мы готовы оказать содействие в продвижении вашей площадки, ваших возможностей для развития новых производств. Для совета важно видеть и слышать предприятия Свердловской области для поддержки и помощи в возникающих вопросах с целью развития промышленности и науки региона", – отметил член экспертного совета Семен Барков, который в 1997-2003 годах возглавлял региональное министерство промышленности и науки.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 28000, 50001, ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции, отмечают в компании.