В Московской консерватории выступят Арсений Чубачин и Дмитрий Шишкин

Публика услышит концерты - Концерт №1 для фортепиано с оркестром Шопена и Концерт для виолончели с оркестром Шумана, а также оркестровые миниатюры - Славянский танец Дворжака и Два венгерских танца Брамса

ТАСС, 17 марта. 26 марта в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт одних из самых востребованных музыкантов своего поколения - виолончелиста, обладателя золотой медали на III Берлинском международном конкурсе Арсения Чубачина и пианиста, лауреата Второй премии международного конкурса имени Чайковского Дмитрия Шишкина (6+). Публика услышит романтические концерты - Концерт №1 для фортепиано с оркестром Шопена и Концерт для виолончели с оркестром Шумана. Программу дополнят оркестровые миниатюры - Славянский танец Дворжака и Два венгерских танца Брамса.

Артисты выступят в сопровождении ARS chamber orchestra - молодого, динамично развивающегося коллектива, созданного в 2014 году по инициативе Арсения Чубачина. С этим оркестром он успешно дебютировал в Московской консерватории и на Международном фестивале имени Ростроповича в Баку в мае 2015 года. Среди памятных событий - приезд коллектива и его основателя в Берлинскую филармонию, где осенью 2022 года А. Чубачин исполнил концерт Гайдна до мажор и "Вариации на тему рококо" Чайковского. В Большом зале консерватории за пульт ARS chamber orchestra встанет Моисей Якубов - музыкант, учившийся как скрипач в Москве и совершенствовавшийся как дирижер в Петербурге.

"Гений композитора и мастерство исполнителя волшебным, магическим образом объединяет слушателей, гипнотизирует, как звездное небо, мерцающее миллиардами искорок, таких изменчивых и в то же время вечных, непостижимым образом унося в иные миры и пространства", - считает Дмитрий Шишкин.

Возрастная категория 6+