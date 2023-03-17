Главы муниципалитетов на Урале обсудили Национальную стратегию действий в интересах женщин

Стратегию на 2023-2030 годы своим распоряжением утвердил ранее председатель правительства РФ

ТАСС, 17 марта. Женщины-главы муниципалитетов Свердловской области высказали свои предложения по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального законодательного собрания, где прошло совещание.

"В ходе совещания главы муниципальных образований предложили провести ряд мероприятий в сфере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья уральцев, развития женского предпринимательства", - говорится в сообщении.

По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, сейчас самая главная задача - сделать так, чтобы женщины видели конкретные результаты работы, проводимой в рамках реализации этого документа. "Значительную роль в этом могут сыграть главы муниципалитетов. Позиция лидеров женского движения на федеральном уровне заключается в том, чтобы с большим вниманием относиться к инициативам, с которыми выступают женщины", - цитирует Бабушкину пресс-служба.

Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы своим распоряжением утвердил ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин в развитие ранее действовавшей стратегии на 2017-2022 годы.