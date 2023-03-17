Музей Победы объявил о приеме заявок на II "Майский фестиваль правильного кино"

Кинофорум пройдет с 30 апреля по 10 мая 2023 года

ТАСС, 17 марта. Музей Победы проведет II "Майский фестиваль правильного кино" (6+). Кинофорум пройдет с 30 апреля по 10 мая 2023 года. Центральной площадкой фестиваля станет Музей Победы, кинопоказы также состоятся в музеях и образовательных учреждениях во всех регионах России в рамках проектов "Территория Победы" и "Школьный музей Победы".

"Майский фестиваль правильного кино" будет приурочен к празднованию Дня Победы. "Основные задачи киносмотра – это приобщение подрастающего поколения к изучению истории нашего Отечества, знакомство зрителей с новыми картинами и их создателями, усиление культурно-просветительской роли кинематографа", - отметили в Музее Победы.

К участию в фестивале допускаются фильмы, посвященные подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающие об известных людях, которые внесли заметный вклад в развитие страны. В кинофоруме могут принимать участие художественные, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные ленты как российского, так и зарубежного производства.

Заявки принимаются до 31 марта 2023 года. В программу фестиваля будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.

Организатор фестиваля – Музей Победы.

ТАСС – информационный партнер.