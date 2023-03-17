IRONSTAR ZAVIDOVO 2022 победил в премии "Событие года"

Фестиваль победил в номинации "Спортивное мероприятие года"

ТАСС, 17 марта. На премии "Событие года" (16+) 16 марта объявили победителей в 30 номинациях.

IRONSTAR ZAVIDOVO 2022 (0+) одержал победу в номинации "Спортивное мероприятие года", обойдя соперников: "Финал Winline Чемпионата России по баскетболу" и такое масштабное мероприятие, как "Финал Бетсити Кубка России ко футболу", которое посетило почти 70 тыс. человек.

Премия состоялась уже в 11-й раз. Отбор заявок состоял из двух этапов: формирование шорт-листа, куда в номинации "Спортивное мероприятие года" вошли четыре участника, и устная защита проектов перед членами жюри премии.

"Признание в премии такого уровня - большая честь для нас как для бренда. Каждый год мы оттачиваем организацию и победа в "Событии года" подтверждает, что мы идем верным путем. Обойти "Финал Бетсити Кубка России ко футболу" - это неожиданно и вместе с тем вызывает большую гордость за команду, силами которой мы делаем этот праздник спорта. IRONSTAR ZAVIDOVO - один из главных фестивалей в нашем сезоне, инфраструктура курорта идеально подходит для проведения семейных спортивных выходных, и мы будем рады видеть новых гостей уже в этом году", - поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

ТАСС - информационный партнер.