Почтовый адрес присвоили второму детскому саду в ЖК "Город "В лесу"

Новый детский сад рассчитан на 350 мест

ТАСС, 22 мая. Администрация городского округа Красногорск Московской области выпустила Постановление о присвоении почтового адреса новому детскому саду "Города "В лесу", входящему в состав IV очереди строительства жилого комплекса.

Согласно документу, объекту присвоен адрес: поселок Отрадное, улица Парковая, дом 5. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию данный адрес будет считаться адресом завершенного строительства.

Новое дошкольное учебное учреждение рассчитано на 350 мест. Проект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 5,4 тыс. кв. м с цветными фасадами, ярким благоустройством с функциональными прогулочными и игровыми площадками и верандами.

Девелопер планирует сдать этот объект в октябре 2023 года, чтобы жители новых корпусов IV очереди смогли воспользоваться услугами детского дошкольного учреждения сразу после заселения в дома.

Это уже второй детский сад в ЖК "Город "В лесу". Кроме того, в жилом комплексе открыта школа "Светлые горы". В 2021 году эта школа вошла в топ-35 лучших частных школ Москвы и Московской области по версии Forbes Education, а в 2022 году - в топ-200 лучших образовательных школ России по версии агентства RAEX.

В прошлом учебном году в школу пошли 900 учеников, среди которых было 130 первоклассников. Детский сад принял 250 малышей.

В жилом комплексе сформирована разнообразная инфраструктура для детей, работают многочисленные кружки и секции. Все дворы благоустроены и закрыты для машин. Для семейных прогулок и отдыха благоустроено 7 га парковой зоны.

Застройщик: ООО СЗ "Джевоссет". Сайт по ссылке. Документация по ссылке.

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