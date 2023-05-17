Опыт фонда "ОМК-Участие" по развитию инклюзии в Выксе изучили в Совете Федерации

Сенаторы высоко оценили опыт благотворительного фонда по реализации комплексного подхода к развитию инклюзии и усилия по его тиражированию в стране

ТАСС, 17 мая. Генеральный директор благотворительного фонда "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) Юлия Мишина выступила на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации. Как рассказали в пресс-службе ОМК, на мероприятии обсуждали, что государство, бизнес и некоммерческие организации могут в партнерстве сделать для социализации и адаптации людей с инвалидностью.

"Мишина поделилась опытом фонда "ОМК-Участие", который успешно развивает это направление в моногороде Выкса Нижегородской области", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что совместно с выксунской администрацией, сообществом людей с инвалидностью и экспертами фонд разработал стратегию развития инклюзии в Выксе. Она включает три направления: культуру, трудоустройство и образование. В каждом из них фонд инициировал системные проекты, которые позволяют не только вовлекать максимальное количество участников, но и стандартизировать рабочую модель для последующего масштабирования и тиражирования на других территориях.

Как уточнили в пресс-службе, для вовлечения людей с инвалидностью в культурную жизнь города фонд запустил проект "Выкса. Доступ есть", стартовой площадкой которого стал местный музей. Программа включает лучшие инклюзивные практики в музейной среде. Специалисты разработали инклюзивные маршруты по постоянным экспозициям музея, а также по городскому парку, историческому центру Выксы и на производства Объединенной металлургической компании. Все культурные институции, которые открыл и поддерживает фонд - культурный центр "Волна", арт-пространство Ex Libris и сам музей - адаптировали для людей с инвалидностью. На крупных мероприятиях и выставках используют тифлокомментарии, тактильные модели, перевод на русский жестовый язык и изи-риды. Фонд организует "Выкса-фестиваль" - крупнейший фестиваль за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который помогает развивать город через социокультурные проекты и современное искусство. 90 процентов фестивальных мероприятий также адаптируют для людей с разными формами инвалидности.

"Благодаря проекту по трудоустройству "Выкса. Работа есть" удалось найти подходящие вакансии для 53 соискателей с инвалидностью. Фонд "Культура благотворительности" высоко оценил эти результаты, отметив, что количество успешных трудоустройств в Выксе сопоставимо с результатами подобных проектов в крупных городах", - сказано в сообщении.

В своем докладе Юлия Мишина отметила и просветительские мероприятия, и проекты по развитию обратной инклюзии для школьников: выставку "Инвалидность по-честному", открытую в 2022 году, и "уроки доброты", на которых об инвалидности ребятам рассказывают те, кто знает о ней лучше всего - сами люди с инвалидностью.

"Главная отличительная черта программы в Выксе - комплексный подход к развитию инклюзии. В регионах подобный опыт уникален, поэтому сотрудники нашего фонда всегда с удовольствием делятся им для тиражирования в других городах и территориях. Эту работу высоко оценили коллеги, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, возглавлявшая совещание. Надеемся, что наш опыт пригодится комитету Совета Федерации по социальной политике и будет внедряться в других регионах России", - приводятся в сообщении слова Юлии Мишиной.

О фонде "ОМК-Участие" и ОМК

Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства "ОМК-Участие" создан по инициативе руководителей и сотрудников ОМК в 2008 году. Помогает улучшать качество жизни детей с инвалидностью или без попечения родителей, формирует инклюзивную среду, развивает культуру, искусство и создает возможности для просвещения, образования и творческой реализации местных сообществ. Оказывает адресную помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации.

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - российский производитель металлургической продукции и комплексных решений для экономики. В состав компании входят шесть предприятий металлургической и машиностроительной отраслей: выксунский завод ОМК (Нижегородская область), альметьевский завод ОМК (Республика Татарстан), завод "ОМК Трубодеталь" (Челябинская область), благовещенский завод ОМК (Республика Башкортостан), чусовской завод ОМК (Пермский край), завод "ОМК Энергомаш" (Белгородская область) и вагоноремонтная сеть "ОМК Стальной путь".