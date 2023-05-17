Представители 85 стран мира примут участие в форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum"

Для участия в мероприятии зарегистрировалось 7210 человек

ТАСС, 17 мая. Для участия в Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" зарегистрировалось 7210 человек из 85 стран мира и 84 регионов Российской Федерации. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума планируется участие 15 тыс. человек. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Казаньфорум – площадка открытая, и, если такое количество стран заинтересовано в развитии отношений России с исламским миром, это означает, что мы создали поистине международную площадку", - добавила она.

Наиболее крупные делегации, с числом участников более 100 человек, ожидаются из таких стран, как Азербайджан, Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Всего в форуме примут участие 45 дипломатических миссий, а также 37 Чрезвычайных и Полномочных послов.

Из субъектов России самые крупные делегации прибудут из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Чеченской республики, Самарской области, Оренбургской области и Пермского края.

Среди высокопоставленных гостей ожидают вице-премьеров РФ Андрея Белоусова, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука, а также патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Также в форуме примут участие более 17 глав субъектов Российской Федерации.

"У нас рекордные показатели по количеству гостей, по количеству высокопоставленных гостей, по количеству стран-участников. И это не может не радовать. Это говорит о том, что форум интересен, на форум едут, что форум является центром притяжения такого количества друзей и партнеров", – отметил генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов.

В рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" 2023 предусмотрено проведение около 200 различных мероприятий, среди которых стратегические сессии, конференции, круглые столы и другое.

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