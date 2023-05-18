За первый квартал 2023 года страховая компания КАПИТАЛ LIFE собрала 5 млрд рублей

Среди регионов по объему страховых выплат по программам накопительного страхования жизни лидирует Москва, на втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Тюменская область

ТАСС, 18 мая. По итогам первого квартала 2023 года общие сборы страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") составили 5 млрд рублей.

В КАПИТАЛ LIFE обслуживаются клиенты по 603 тыс. договоров НСЖ - это более 30% рынка накопительного страхования в стране. Сборы компании по накопительному страхованию жизни за первый квартал 2023 года увеличились на 4% и составили 3,2 млрд рублей. Доля сборов НСЖ в портфеле по страхованию жизни составила 80%.

В первом квартале 2023 года КАПИТАЛ LIFE урегулировала 219 тыс. страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья. Всего за первые три месяца 2023 года компания выплатила клиентам в 71 регионе России 6,7 млрд рублей.

Среди регионов по объему страховых выплат КАПИТАЛ LIFE по программам накопительного страхования жизни лидирует Москва, далее следует Санкт-Петербург, на третьем месте оказалась Тюменская область.

По информации компании, флагманским видом страхования является накопительное страхование жизни, которое в первой четверти текущего года продолжило развиваться как один из ключевых драйверов отрасли. В 2023 году продолжает увеличиваться спрос на накопления и страховую защиту, что подтверждается результатами проведенного компанией социологического опроса, в рамках которого более трети россиян сообщили, что рассматривают НСЖ в качестве эффективного финансового инструмента для формирования достойного капитала на важные цели.

"Как лидеры накопительного страхования мы разрабатываем и предлагаем актуальные продукты, уделяя особое внимание их клиентской ценности и сервисной составляющей. А активная работа крупнейшей в стране агентской сети по страхованию жизни и эффективные цифровые сервисы компании позволяют нам организовывать бесперебойное обслуживание миллионов наших клиентов и максимально оперативно решать все вопросы, связанные со страхованием", - рассказал генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич.