В Московской консерватории покажут оперу Рахманинова "Франческа да Римини"

Спектакли пройдут 21 и 27 мая

ТАСС, 18 мая. Оперный театр Московской консерватории 21 и 27 мая представит одноактную оперу Сергея Рахманинова "Франческа да Римини" (6+). На сцену Большого зала выйдут студенты вокального факультета и хор студентов консерватории, за пульт оркестра оперного театра встанет дирижер Джереми Уолкер. Спектакль пройдет в версии режиссера-постановщика Эдема Ибраимова.

Оперный театр Московской консерватории был образован фактически сразу же после ее открытия. Именно артисты театра (тогда — оперной студии) впервые осуществили премьеру оперы Чайковского "Евгений Онегин". С тех пор в Большом зале стали представлять оперы русских и зарубежных композиторов — музыкально-театральные постановки с участием сценографии и костюмов. Одним из самых знаковых для консерватории спектаклей стала опера Рахманинова "Франческа да Римини", которую в 1990-х коллектив Оперного театра привез на гастроли в США.

В основе сюжета этой оперы лежат подлинные исторические события XIII века, описанные Данте в "Божественной комедии". Рахманинов создал уникальную музыкальную поэму, полную глубокого драматизма, которая до сих пор считается настоящим шедевром музыкального театра. "Вокальные партии в этой опере напевны и мелодически развиты, значительное место отведено эпизодам ариозного характера. Но ведущая роль здесь принадлежит симфоническому началу", — отмечают музыкальные критики.

Возрастная категория 6+