Ассоциация ИЖС и строительная компания ИЖС.РФ открыли офис в Москве

Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент ассоциации индивидуального жилищного строительства Максим Назаренко

ТАСС, 18 мая. Ассоциация индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и строительная компания ИЖС.РФ открыли офис в Москве. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС президент ассоциации Максим Назаренко.

"Когда мы выходили на рынок Москвы и Московской области в марте-апреле, то провели аналитику для оценки подрядчиков ИЖС. Нам удалось найти 1565 компаний, в том числе представительств из других регионов, работающих здесь в строительстве домов, ремонте, производстве. При большом количестве застройщиков нас насторожила немалая доля недобросовестной конкуренции. […] В Москве, согласно нашему исследованию, 70% работают в офисах, показывая свои дома на картинках, и только 11% - непосредственно на объектах строительства ", - сказал он.

Председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк добавил, что команда ИЖС.РФ запускает образовательную программу вместе с Русской школой управления. "Много контроля никогда не бывает. Программа стартует с 15 июня, мы будем готовить кадры под стройконтроль на центральную часть России", - добавил Валк.

По словам директора офиса ИЖС.РФ в Москве Андрея Судакова, сегодня на рынке ИЖС Москвы и Московской области появился хоть и новый, но опытный игрок.

Ранее Назаренко отмечал, что на данный момент объем рынка ИЖС составляет ориентировочно 900 млрд рублей, для дальнейшего развития ему необходимы системные изменения. По прогнозам эксперта, при необходимых мерах показатель к 2024 году может вырасти до 1,5 трлн рублей.