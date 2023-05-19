Форум "День предпринимателя Сургутского района" пройдет в поселке Белый Яр в Югре

Эксперты обсудят внедрение регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов и его реализацию в муниципалитетах

ТАСС, 19 мая. Форум "День предпринимателя Сургутского района – 2023" пройдет в городском поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26 мая, сообщили организаторы.

Среди задач форума – обсуждение внедрения регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов, включая его реализацию на территории муниципальных образований, а также поиск новых идей и решений. "Югра внедрила региональный инвестиционный стандарт в 2022 году, однако полноценная реализация системы поддержки новых инвестпроектов возможна при условии полного включения в эту работу муниципалитетов и соблюдении муниципалитетами минимальных требований внедрения стандарта", - отмечают организаторы.

Мероприятие также станет площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения острых вопросов, налаживания диалога между обществом, бизнесом и властью в части создания условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В перечне участников и ключевых спикеров – представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти, предприниматели, ученые, общественные деятели, организаторы федеральных, региональных и корпоративных программ развития бизнеса.

Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

Организаторы форума (18+) - администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, "Опоры России" и ТАСС.