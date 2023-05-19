В Большом театре 20 и 21 июня пройдет Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс

Зрителей ожидает несколько российских и московских премьер

ТАСС, 19 мая. На пресс-конференции, прошедшей 18 мая в Большом театре, организаторы подробно рассказали о программе гала-концертов Международного балетного Фестиваля Бенуа де ла Данс (12+), а также раскрыли некоторые детали предстоящего награждения лауреатов. Так, например, приз: "За Жизнь в искусстве" в этом году будет вручен народному артисту СССР, лауреату государственной премии, хореографу и педагогу Михаилу Лавровскому.

Председатель жюри приза и художественный руководитель программы - звезда мирового балета Светлана Захарова. Президент - выдающийся хореограф Юрий Григорович. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

20 июня зрителей ждет благотворительный гала-концерт номинантов приза "Бенуа де ла Данс" 2023 года и церемония награждения победителей, а 21 июня пройдет гала-концерт "Звезды Бенуа де ла Данс - лауреаты разных лет".

"Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого года - как и в прежние годы, Бенуа покажет самые свежие работы, созданные в текущем сезоне в разных странах", - рассказала народная артистка России, лауреат государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

В первый вечер зрителей ожидает несколько российских и московских премьер: солисты Национального балета Китая покажут фрагмент балета "Куда излить всю мою любовь?" (хореограф Ли Цзюнь - номинант 2023), солистка Казахского национального театра Оперы и Балета им. Абая Малика Ельчибаева в дуэте с Тимуром Мынбаевым станцует свою номинацию - Царицу Шамхат (отрывок из балета "Фрески" хореографии Т. Мынбаева), а прима-балерина сеульского Юнивёрсал-балета Кан Мисон с партнером представят сцену из балета "Миринаэгил" хореографии Чи Пхён-гвон. Артисты Большого театра покажут нашумевшую работу этого сезона Вячеслава Самодурова на музыку Ю. Красавина "Танцемания".

Во второй вечер на сцену выйдут звезды ведущих балетных компаний мира. Большой театр представят: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Иван Васильев, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Мария Виноградова, Елизавета Кокорева, Семен Чудин; Денис Савин, Ана Туразашвили, Евгения Образцова, Алексей Путинцев. Мариинский театр - Надежда Батоева и Константин Зверев, от Национального балета Китая выступят Цю Юньтин и Ли Вэньтао, Юнивёрсал-балета (Сеул) - Кан Мисон и Донтак Ли, а от Михайловского театра Ирина Перен и Никита Четвериков. В программу вечера включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства.

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