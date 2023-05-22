"Югория" стала победителем номинации ежегодной национальной Премии Сравни

Всего в 2022 году компания получила более 3 тыс. оценок с итоговым рейтингом 4,94 балла из 5 возможных

ТАСС, 22 мая. "Югория" стала финалистом ежегодной премии Сравни в сфере финансов и страхования. Компанию признали лидером в номинации "Это по любви" из-за самых высоких оценок пользователей в рейтинге среди страховых компаний.

Экспертный совет Премии и многомиллионная аудитория Сравни присудила победу за самый большой рейтинг и количество высоких отзывов. Всего в 2022 году "Югория" получила более 3 тыс. оценок с итоговым рейтингом 4,94 балла из 5 возможных.

"Мы очень рады, что уже второй год подряд Югория в лидерах народного рейтинга. Клиентский сервис компании - постоянная поддержка наших клиентов, которую мы предлагаем до, во время и после того, как они покупают или используют наши продукты или услуги, - рассказал заместитель генерального директора по развитию и трансформации бизнеса страховой компании Югория Алексей Романов. - Рейтинг Сравни рассчитывается не только на основе количества, но и качества отзывов. Модераторы учитывали оценки реальных клиентов, прошедшие проверку экспертами Сравни, поэтому эта победа - по-настоящему "народная". Трансформация бизнеса Югории - комбинация цифровых технологий и человеческого отношения. Такой подход помогает удерживать высокие позиции в рейтинге и еще больше улучшать наш клиентский сервис".

Премия Сравни - одна из значимых наград для финансовых и страховых организаций России. Она помогает пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов и организаций. Югория получит специальный бейдж на сайте Сравни, который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей.

"Мы поздравляем коллектив "Югории" с самым высоким народным рейтингом среди страховых компаний в Премии Сравни", - рассказал генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Сергей Леонидов.