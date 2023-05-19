Состоялся финал Всероссийского фестиваля экономической науки

В мероприятии приняли участие более 170 школьников и студентов из 7 регионов России

ТАСС, 19 мая. Более 170 талантливых школьников и студентов из семи российских регионов участвовали в финале ежегодного Всероссийского фестиваля экономической науки (0+), организованного Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Московского авиационного института и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

Все участники финала - победители ключевых мероприятий Фестиваля, среди которых - Всероссийский экономический диктант (0+), конкурс "Лучший вопрос для Экономического диктанта" (0+), Международный конкурс научных работ молодежи (0+) и другие.

"Фестиваль - значимое событие для российских школьников и студентов. Его цель - пробудить у молодых людей интерес к фундаментальной и прикладной науке, стремление к непрерывному самообразованию, мотивировать вести исследовательскую деятельность и развивать творческое, инновационное мышление", - отметил член Президиума ВЭО России, руководитель и координатор групп по подготовке финала Фестиваля, профессор Роман Голов.

Финал состоялся в Московском авиационном институте. Участники разделились на команды. Пока одна часть команды отвечала на вопросы экономической викторины, другая - решала ситуационные кейсы. Были предложены междисциплинарные задачи, связанные не только с экономикой, но и литературой, менеджментом и историей, так как, по мнению организаторов, эффективные специалисты должны обладать не только фундаментальными знаниями в области макро- и микро- экономики и теории, но и широким кругозором, а главное - гибкими навыками, которые нужны в любой отрасли экономики.

Например, участники финала поставили себя на место HR-отдела крупной корпорации, перед которым стоит задача с нуля сформировать корпоративную культуру в компании. Сложность ситуации заключалась в том, что сотрудники корпорации бойкотируют усилия HR. Учащиеся также побывали в роли руководителя завода, которому предстоит правильно оценить риски и направить на аутсорс несколько своих отделов, а также директора школы, получившего указание запустить курс по экономике и предпринимательству для учеников младших классов, не имея методических рекомендаций по его созданию.

По словам участников, финал Фестиваля стал для них импульсом для развития, дал возможность развить навыки риторики, публичных выступлений, презентации результатов командной работы, оценить свои слабые и сильные стороны и понять, куда двигаться дальше.

Церемония награждения победителей Фестиваля состоится 7 июня в рамках V юбилейного международного Московского академического экономического форума (6+).