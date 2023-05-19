В Нижнем Новгороде пройдет V Международный фестиваль искусств "Стрелка"

В рамках юбилейного проекта пройдет девять концертов

ТАСС, 19 мая. Со 2 по 11 июня в культурном пространстве "Пакгаузы" состоится V Международный фестиваль искусств "Стрелка" (12+). В рамках юбилейного проекта пройдет девять концертов. Среди участников фестиваля этого года - актер Вениамин Смехов, заслуженная артистка РФ сопрано Надежда Павлова, Народный артист РФ, дирижер Александр Рудин, заслуженный артист РФ пианист Алексей Гориболь, пианист Рис Консессао (Индия), главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский, оркестр La Voce Strumentale и солисты Нижегородской оперы: Наталия Ляскова, Диляра Идрисова, Сергей Годин, Константин Сучков, Екатерина Ясинская и многие другие.

"Фестиваль “Cтрелка” - одно из главных событий классической музыки в стране. Проект, прежде всего, просветительский, в нем объединяются солисты и музыканты международного уровня, а программа составлена таким образом, чтобы показать разнообразие классической музыки для слушателей разных возрастов и вкусов. Очень важно, что в прошлом году фестиваль вернулся на свое историческое место - в Пакгаузы на Стрелке, а в этом году нижегородцев и гостей города ожидает самая большая в истории фестиваля программа", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

"Стрелка" уже стала одним из культурных символов Нижнего Новгорода, это - настоящий праздник для всех любителей классической музыки, при том самой разной - от барокко до современности. Мне бы хотелось, чтобы фестиваль для новых слушателей стал гостеприимными открытыми дверями в мир музыки, а для постоянных его посетителей - чудесным опытом, обогащающим их духовную и эмоциональную сферу. В программе фестиваля мы делаем акцент на редко исполняемые шедевры классической музыки, давая возможность аудитории совершить уникальные открытия", - сказал художественный руководитель Нижегородского оперного театра и инициатор фестиваля Алексей Трифонов.

Каждый год фестиваль объединяет выдающихся артистов: оперных вокалистов, солистов-инструменталистов, дирижеров мирового уровня, предоставляя широкой аудитории возможность познакомиться с разноплановыми произведениями легендарных композиторов в исполнении лучших современных музыкантов. Подход, соединяющий вневременную актуальность классического искусства и богатство современных прочтений, позволяет привлекать к проекту внимание как академического мира, так и молодой публики.