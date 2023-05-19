Новикомбанк поддержит проекты подготовки кадров для промышленности в Воронежской области

В ходе деловой программы Воронежского промышленного форума заключено соглашение о сотрудничестве между Новикомбанком, Департаментом образования Воронежской области и Воронежским РО СоюзМаш России

ТАСС, 19 мая. Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и Новикомбанк поддержат программы по популяризации инженерных специальностей в Воронежской области.

В ходе деловой программы Воронежского промышленного форума заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Новикомбанком, Департаментом образования Воронежской области и Воронежским РО СоюзМаш России. Взаимодействие сторон будет направлено на развитие современной системы обучения, поддержку государственной молодежной политики в области технического образования, а также подготовку высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов для формирования качественного кадрового состава промышленности.

В рамках данного партнерства Новикомбанк окажет содействие в разработке учебных программ совместно с учреждениями начального и среднего профессионального образования по техническим специальностям, а также в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей машиностроения. Усилия сторон также будут направлены на реализацию проектов по профориентации на предприятиях, привлечение и закрепление молодых специалистов на производстве.

"Сегодня как никогда актуально формирование интереса к рабочим специальностям и в целом поддержание позитивного имиджа производства среди молодежи. Для привлечения перспективных специалистов в промышленность необходимо создать эффективную систему трудоустройства выпускников, включая развитие целевой контрактной подготовки, создание собственных служб занятости студентов. Мотивация подрастающего поколения к работе в реальном секторе экономики, выявление и поддержка лучших выпускников и молодых работников, создание условий для повышения их профессионального мастерства - все эти приоритетные темы для Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.