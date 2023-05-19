Новикомбанк примет участие в реализации социальных проектов в Воронеже

Банк будет оказывать адресную помощь по программе "Крупинка добра" Воронежской областной благотворительной общественной организации "Общие дети"

ТАСС, 19 мая. Новикомбанк совместно с Воронежским РО СоюзМаш примут активное участие в реализации приоритетных для Воронежской области социальных программ. В развитие уже оказываемой поддержки волонтерского и донорского движения региона и работе с молодежью особое внимание будет уделено вопросам содействия отдельным категориям жителей области.

На полях Воронежского промышленного форума Новикомбанк заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве в решении социальных вопросов с Департаментом социальной защиты Воронежской области и Воронежским РО СоюзМаш России. Цель сотрудничества – организация совместных благотворительных акций, конференций, совещаний, лекций, конкурсов, выставок и других мероприятий. Новикомбанк будет оказывать адресную помощь по программе "Крупинка добра" Воронежской областной благотворительной общественной организации "Общие дети" для поддержки малоимущих семей, многодетных семей, семей с детьми c инвалидностью Воронежской области, а также поддерживать ветеранов труда организаций Воронежской области, в том числе с привлечением профсоюзов предприятий.

"Новикомбанк как опорный банк Госкорпорации Ростех сосредоточен не только на финансировании промышленных проектов, но и осуществляет социальные инвестиции. Банк поддерживает важные проекты Воронежской области по развитию человеческого капитала, которые созвучны нашим принципам социальной ответственности", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.