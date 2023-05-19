Новикомбанк принял участие в саммите "Россия-Исламский мир: KazanForum 2023"

Старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева рассказала о поддержке промышленных предприятий по производству высокотехнологической продукции, включая внешнеэкономическую деятельность партнеров и клиентов банка

ТАСС, 19 мая. На Международном экономическом саммите "Россия-Исламский мир: KazanForum 2023" в ходе панельных сессий Минпромторга России обсуждались механизмы поддержки, необходимые российским предприятиям для реализации проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики и создания востребованной, в том числе зарубежными импортерами, промышленной продукции.

В рамках сессии Минпромторга России "Международная промышленная кооперация в эпоху перемен. Через вызовы к новым возможностям" старший вице-президент Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, Анна Лаврентьева рассказала о поддержке промышленных предприятий по производству высокотехнологической продукции, включая внешнеэкономическую деятельность партнеров и клиентов банка.

Банк участвует во всех ключевых механизмах государственной поддержки промышленности, включая специализированные меры поддержки компаний, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности или реализующие совместные проекты с иностранными партнерами.

"Неуклонно следуя целевым ориентирам развития государства, мы рассматриваем каждый заявленный проект как "кирпичик" для фундамента новой модели экономического развития страны на ближайшие годы, включающей новое международное взаимодействие, и предлагаем для их финансирования свои собственные программы. Наступает время достижений, основанное на сочетании финансов, технологий и партнеров", - прокомментировала Анна Лаврентьева.

На сессии "Актуальные вызовы в сфере станкостроения и тяжелого машиностроения" Анна Лаврентьева рассказала о мерах поддержки станкостроения, а также предложила в целях гарантии спроса на продукцию отрасли использовать инструмент кооперации, при котором станкостроители смогли бы заключать долгосрочные договоры с заказчиками на поставку заданного количества станков с требуемыми характеристиками по фиксированной цене и в установленные сроки.

"Работая с предприятиями Ростеха в течение долгих лет, мы стали надежным партнером входящих в состав Госкорпорации высокотехнологических промышленных предприятий. Наша наработанная отраслевая экспертиза, понимание особенностей технологических цепочек и индивидуальный подход позволили поддержать в сложный период ключевые предприятия станкостроения. Сейчас Банк выступает проводником на пути долгосрочной трансформации бизнеса данной отрасли, интегрируя в свои финансовые продукты меры господдержки на оптимальных условиях, и предлагая изменения законодательства, в том числе в части гарантированного заказа", - рассказала Анна Лаврентьева.