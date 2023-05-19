Исторический музей примет участие во всероссийских акциях "День музеев" и "Ночь музеев"

В музее можно будет посетить избранные экскурсии из циклов "Молодежные маршруты" и "Открывая историю Родины"

​​​​​ТАСС, 19 мая. В Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года, Палатах бояр Романовых и Покровском соборе 20 мая пройдут экскурсии, музейные занятия и мастер-классы. В Историческом музее можно будет посетить избранные экскурсии из циклов "Молодежные маршруты" и "Открывая историю Родины", также будут доступны избранные программы из цикла "Исторический музей детям".

Музей подготовил специальную программу экскурсий для посетителей с инвалидностью. Для посетителей с ограничениями по зрению будет организована экскурсия "Московская Русь XVI - XVII веков", а для посетителей с нарушениями слуха экскурсия на жестовом языке "Ода стеклу: от истоков до модерна".

Также в Историческом музее пройдут специальные мероприятия. Состоится конференция научного общества учащихся Исторического музея, пройдет исторический стендап "История. Важно", на котором выступят студенты ведущих ВУЗов страны.

Принять участие в акции "Ночь музеев" можно будет и онлайн - Государственный исторический музей проведет онлайн-марафон с трансляцией в официальных аккаунтах в социальных сетях: в прямом эфире пройдет эфир проектов "Предметный разговор", "Слово историку", а также онлайн-экскурсии по выставкам "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах", "Николай II. Семья и престол".

Возрастная категория 6+.