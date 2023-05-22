Под эгидой АСПОЛ 19 мая состоялись торжества в честь Дня полярника

В ходе встречи участники рассказали о проектах Ассоциации, развитии центра "Полюса Земли", проведении предстоящего форума "Арктика: настоящее и будущее" и обсудили другие актуальные вопросы повестки

ТАСС, 22 мая. В Москве прошли официально-торжественные мероприятия и открытое заседание АСПОЛ, приуроченные к 10-й годовщине празднования Дня полярника.

В официально-торжественной части мероприятия представители АСПОЛ выступили с докладами о деятельности Ассоциации. В ходе встречи участники рассказали о работе региональных отделений, проектах Ассоциации, развитии Международного гуманитарно-просветительского центра "Полюса Земли", проведении предстоящего XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" и обсудили другие актуальные вопросы повестки.

Открыл мероприятие исполнительный директор Ассоциации полярников Алексей Минкин. Он выступил перед собравшимся с официальным посланием от специального представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова.

"В этом году мы отмечаем 10-летие со дня учреждения Дня полярников. И это были важнейшие 10 лет для развития российской Арктики и для всех нас. В очередной раз хочу подчеркнуть, что Арктика - это, прежде всего, люди! Личности, которые сыграли большую роль в ее развитии, как правило, родились и выросли в других регионах, но они положили свою жизнь на то, чтобы открыть и изучить потенциал Арктической зоны РФ", - говорилось в обращении президента АСПОЛ.

Также послание Чилингарова содержало поручение для Вице-президента МОО "Ассоциация полярников" Вячеслава Рукши председательствовать на заседании Совета Ассоциации. Свое выступление Рукша начал с официальной телеграммы Президента РФ.

"Отрадно, что нынешняя большая, сплоченная семья полярников бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников, укрепляет научное присутствие России в полярных широтах, деятельно участвует в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты", - отмечалось в поздравлении Владимира Путина.

В адрес Артура Чилингарова и Ассоциации полярников прозвучали поздравления от Председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина, Заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, Заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Заместителя председателя правительства РФ - Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и многих других.

В завершении торжественной части состоялось прямое включение со станций Прогресс и Восток в Антарктиде. Руководители станций Дмитрий Шепелев и Виталий Заровчатский рассказали гостями мероприятия о том, как отмечают День полярника в экспедициях, и поделились словами любви к профессии.

"Работа на полюсе - это призвание, где мужество становится не просто душевным качеством, а необходимым профессиональным навыком", - поделилсяЗаровчатский.

В ходе открытого заседания члены Совета Ассоциации выступили с докладами о работе комиссий и отделений за прошедший год, а также презентовали проекты на текущий, 2023-й.

Исполнительный директор АСПОЛ Алексей Минкин презентовал культурно-массовый, просветительский проект "Встреча поколений", реализованный международным гуманитарно-просветительским центром "Полюса Земли". Проект направлен на привлечение внимания учащихся средних классов к возможностям и перспективам работы в Арктике и Антарктике, оказание профориентационной помощи школьникам, стоящим перед выбором профессии, повышение престижности работы на Севере, а также содействие интеграции молодежи новых регионов России в арктическую и антарктическую тематику. Впервые проект пройдет 20 и 21 мая на площадке экспозиционно-просветительского комплекса, включающего мемориальный музей Ю. А. Сенкевича и рабочий кабинет А. Н Чилингарова. Проект призван стать инструментом продвижения достижений развития Арктики и Антарктики в России и мире.

Руководитель общественной комиссии АСПОЛ по направлению "Экология" Андрей Грачев рассказал о работе в составе общественного совета Минприроды России, подчеркнув значимость охраны окружающей среды в АЗРФ.

Руководитель регионального отделения АСПОЛ в Республике Коми Руслан Агиней доложил о работе отделения в части образовательных проектов и важности повышения привлекательности арктических специальностей для молодежи в условиях кадрового голода.

Свои доклады представили руководитель Архангельского отделения Елена Кудряшова, которая также является руководителем комиссии АСПОЛ по науке и высшей школе, и Алексей Казанин, руководитель Мурманского отделения Ассоциации.

По окончании докладов руководитель департамента аналитики АСПОЛ Александр Басалаев анонсировал проведение XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который состоится 7-8 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

В завершение официального блока торжества состоялась церемония награждения заслуженных лиц почетными грамотами и благодарностями.

В конце вечера для участников мероприятия выступили воспитанники Московского городского детского морского центра имени Петра Великого. Ребята поделились своим представлением о наиболее востребованных профессиях в Арктике будущего.

Генеральным информационным партнером официально-торжественных мероприятий, приуроченных к 10-й годовщине празднования Дня полярника, выступило Информационное агентство России ТАСС.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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