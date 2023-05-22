Стартовал первый поток программы "Мастер управления цифровым развитием компании" от ВСК

Интеграция практик бизнеса ВСК с академической экспертизой РАНХиГС позволит слушателям расширить собственные компетенции, изучить теорию, а также получить практический опыт

ТАСС, 22 мая. С 19 мая в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) стартует курс обучения "Мастер управления цифровым развитием компании", который продлится до 8 июня 2024 года.

В первом потоке слушателей курса будут как сами сотрудники ВСК, планирующие повышение собственной квалификации - директора и заместители директоров филиалов, руководители подразделений, - так и менеджеры из других компаний и отраслей. Всего 26 слушателей из разных городов страны - Твери, Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Орла, Хабаровска, Рязани, Самары, Калуги, Кемерова и Москвы.

"Интеграция лучших практик бизнеса ВСК с академической экспертизой РАНХиГС позволит слушателям курса получить действительно полезные навыки, расширить собственные компетенции, изучить теорию, а также получить реальный практический опыт. ВСК - один из лидеров цифровой трансформации среди финансовых компаний, мы активно внедряем интеллектуальные системы принятия решений, машинное обучение, искусственный интеллект во внутренние бизнес-процессы и клиентские продукты. Опыт компании, безусловно, будет полезен слушателям программы, в дальнейшем они смогут успешно применять полученные знания на практике", - отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.