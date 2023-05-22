В Московской консерватории пройдет концерт к 150-летию класса арфы

Выступление состоится 25 мая

ТАСС, 22 мая. В Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 25 мая весь вечер будет звучать арфа (6+). "Так неужели я влюбился в сон? Увы, невыдуманный лес, приют сомнений томных…", - именно эти поэтические строки известной эклоги Стефана Малларме послужили названием концертной программы, которая приурочена к 150-летию класса арфы Московской консерватории.

На сцену выйдут заслуженная артистка России Людмила Фролкова, а также талантливые молодые арфисты Екатерина Дворецкая, Мария Крушевская, София Моисеева, Татьяна Осколкова, Ника Рябчиненко, Мария Федорова и Анна Шкуровская.

В этот вечер артисты представят арфовые опусы Клода Дебюсси, а также транскрипции и обработки для арфы различных его произведений. Среди них - "Священный и светский танцы", "Песни Билитис", Арабески, Баллада и "Послеполуденный отдых фавна". "Сочинения французского композитора, великого музыкального импрессиониста, получат новое прочтение в современных аранжировках", - сообщают организаторы.

В концерте также принимают участие Анна Блажилина (флейта), Арсений Захаров (альт), Григорий Кротенко (контрабас), Софья Морозова (флейта), Антон Сильверстов (флейта), Анна Скриванек (виолончель), Иван Тихонов (кларнет), Анастасия Черток (челеста), струнный квартет "Мелодион" под руководством Натальи Тупиковой-Мороз и камерный оркестр "Art Incognito" под управлением дирижера Петра Гладыша.

Возрастная категория 6+