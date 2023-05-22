В АЦБК проведут бенчмаркинг выбросов ПГ для определения индикативных показателей в отрасли

С 2014 года АЦБК ежегодно раскрывает информацию о своей климатической деятельности

ТАСС, 22 мая. ФГАУ Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" ("ФГАУ "НИИ "ЦЭПП") стал исполнителем работ по проведению бенчмаркинга удельных выбросов парниковых газов (ПГ) в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).

На основе аналитической оценки уровня удельных выбросов ПГ в отрасли ЦБП, "НИИ "ЦЭПП" получит основы для установления индикативных показателей удельных выбросов ПГ в отраслевом "вертикальном" информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям (НДТ), а также сформирует нормативно-методический подход к оценке и расчету удельных выбросов ПГ и подготовит рекомендации по их снижению в отрасли.

Результаты работ по каждому из этих этапов должны быть рассмотрены и согласованы соответствующей экспертной группой, формируемой Аналитическим центром устойчивого развития промышленности Минпромторга России.

В августе 2022 года Минэкономразвития РФ разработало проект распоряжения правительства об утверждении целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов для отраслей экономики России.

Министерство предлагает установить на 2030 год предельный показатель выбросов ПГ в 2,212 млрд тонн эквивалента углекислого газа - 70% от массы парниковых газов по состоянию на 1990 год. Предельная масса нетто-выбросов - 1,673 млрд тонн эквивалента (54% относительно 1990 года).

Также в проекте распоряжения обозначены целевые показатели для отраслей экономики. Так, для лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности установлен норматив в 33 млн тонн эквивалента углекислого газа.

Являясь одним из отраслевых лидеров системы управления выбросами ПГ, Архангельский ЦБК стал одним из основных участников отраслевого бенчмаркинга для установления индикативных показателей удельных выбросов ПГ в справочнике по НДТ. За 20 лет АЦБК удалось добиться в сфере климата значительных успехов, что подтверждается результатами климатического рейтинга. С 2014 года АЦБК ежегодно раскрывает информацию о своей климатической деятельности.

Как ранее заявляли на АЦБК, построение корпоративной системы управления выбросами ПГ в настоящее время - это неизбежность для предприятий, так как максимальная декарбонизация позволяет трансформировать корпоративные риски в категорию возможностей.