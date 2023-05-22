В Геленджике пройдет фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023

На соревнования приедут участники из 172 городов и 65 регионов России

ТАСС, 22 мая. В городе-курорте Геленджик 26-27 мая в третий раз пройдет фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023 (6+). В этом году на соревнования приедут участники из 172 городов и 65 регионов России. В программе фестиваля: забеги, заплывы на открытой воде и соревнования по триатлону на дистанциях 113 и SPRINT.

Фестиваль откроют женский IRONLADY и детский STARKIDS забеги, а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Во второй день атлеты смогут испытать себя на полужелезной дистанции триатлона - IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Плавательный этап стартует в Геленджикской бухте, велогонка пройдет по центральным улицам города и федеральной трассе М-4, часть которой будет перекрыта на время проведения соревнований, беговой этап проложен вдоль центральной набережной.

"Город-курорт Геленджик - одна из самых любимых локаций среди наших участников, благодаря возможности совместить отпуск со спортивными активностями для всей семьи. Комфортные условия соревнований и живописный маршрут привлекает спортсменов со всей страны. Каждый год мы стараемся сделать наши соревнования ярким спортивным событием, которое подарит положительные эмоции как спортсменам, так и зрителям. Мы благодарны администрации г. Геленджика за помощь в организации мероприятия", - прокомментировал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

ТАСС - информационный партнер