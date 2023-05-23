Ассоциация полярников и "Полюса Земли" провели просветительский проект "Встреча поколений"

Проект призван привлечь внимание учащихся средних классов к перспективам работы в Арктике и Антарктике

​​​​​​ТАСС, 23 мая. На площадке экспозиционно-просветительского комплекса, включающего мемориальный музей Ю.А. Сенкевича, выставочный зал и рабочий кабинет А.Н. Чилингарова, а также уличное пространство "Арктический сквер", впервые прошел культурно-массовый, просветительский проект "Встреча поколений".

Проект реализуется Международным гуманитарно-просветительским центром "Полюса Земли" и призван привлечь внимание учащихся средних классов к возможностям и перспективам работы в Арктике и Антарктике, оказать профориентационную помощь школьникам, стоящим перед выбором профессии, способствовать повышению престижности работы на Севере. Миссия проекта - содействие кадровому обеспечению приоритетных проектов АЗРФ в соответствии с целями и задачами, поставленными Президентом Российской Федерации.

На торжественной церемонии открытия просветительского проекта "Встреча поколений" исполнительный директор Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" Алексей Минкин обратился к ребятам и лекторам с посланием от специального представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова.

"Этот проект очень важен для меня. Он стал знаковым, сделав возможной мою мечту о том, чтобы передать новым поколениям наши знания об Арктике, нашу любовь к этому региону. Подрастающее поколение нужно знакомить не только с историческими фактами исследования и освоения Арктики, но и наиболее востребованными в полярных регионах профессиями. Я хочу, чтобы молодежь четко понимала, что Арктика - это место, где можно реализовать свой потенциал. Молодые люди, проживающие на территории всей страны, должны своевременно узнавать о возможностях, которые предоставляет арктический регион, чтобы быть готовыми связать свою судьбу с ним, знать и ценить историю своей страны", - такими словами Артур Чилингаров напутствовал участников проекта.

В официальном мероприятии, посвященном открытию первого потока проекта, принял участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Проект "Встреча поколений" направлен на то, чтобы старшие товарищи поделились с вами опытом, мудростью, силой, подарили интерес и, возможно, сориентировали на то, чему посвятить свое будущее, чему посвятить свою жизнь", - сказал в адрес подрастающего поколения Чекунков. - "Если вы примете такое решение, служить России в Арктике, работать на самых интересных направлениях, уверен, вы не пожалеете об этом".

Собравшихся также приветствовал председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который подчеркнул значимость арктических регионов для всей страны. "В Арктике проживает сегодня два с половиной миллиона человек. Какая большая армия проживает, не боится ни мороза, ни ветров, трудится на благо Родине", - отметил Харитонов.

В рамках двухдневной программы участниками проекта стали шесть потоков ребят. Каждый поток начинался с торжественной церемонии открытия, а также поднятия государственного флага Российской Федерации и флагов организаторов - Ассоциации полярников и МГПЦ "Полюса Земли". С напутственными словами к подросткам обратились: почетный полярник и выдающийся путешественник Владимир Чуков; Ирина Федорова - дочь участника первой научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции "Северный полюс-1" Евгения Федорова; Светлана Болдырева - правнучка знаменитого полярного летчика Михаила Водопьянова; ученый-океанолог, Герой Российской Федерации Анатолий Сагалевич; сенаторы - Анастасия Жукова, Анатолий Широков, Елена Зленко и другие почетные гости.

После вводной информации о мероприятии каждый поток из 60 учащихся делился на команды, которые отправлялись в увлекательное путешествие по трем станциям. Юных исследователей ждали лекции и познавательные испытания - квесты, квизы и викторины.

За два дня в проекте приняли участие более 350 ребят: ученики 7-8 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы. Лекторами стали участники арктических и антарктических экспедиций, ветераны-полярники, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений, специалисты ведущих предприятий, реализующих проекты за полярным кругом.

Подростки познакомились с востребованными в Арктике и Антарктике профессиями, а на финише прошли индивидуальное тестирование. Каждый участник проекта награжден сертификатом.

Старт просветительского проекта "Встреча поколений" приурочен к 10-й годовщине празднования Дня полярника. В ходе испытаний учащиеся набирали баллы. 20 победителей будут награждены почетными грамотами и путевками на экскурсию на ледокол "Диксон" (город Архангельск). Информация о победителях будет размещена на официальном сайте и в социальных сетях АСПОЛ.

Проект будет развиваться и продолжит свою работу в последующие годы.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 12+.