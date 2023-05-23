В Санкт-Петербурге состоится X Невский международный экологический конгресс

Мероприятие пройдет 25-26 мая

ТАСС, 23 мая. В Санкт-Петербурге 25-26 мая состоится X Невский международный экологический конгресс. Он будет посвящен гармонизации взаимодействия государства, бизнеса и общества по обеспечению экологической безопасности России. Участники обсудят актуальные вопросы национальных стратегий в области охраны окружающей среды, формирования международной повестки дня в сфере экологии, экокультуры населения и экопросвещения.

По данным организаторов конгресса, на государственном уровне значительное внимание уделяется проблемам экологического благополучия, о чем свидетельствует большое количество принимаемых в этой сфере правовых актов. Общемировым и российским трендом является переход к "зеленой" экономике - в частности, трансформация, основанная на цифровых технологиях, стала важной частью многих национальных стратегий восстановления после кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. Обеспокоенность вызывают потенциальные трудности, с которыми отрасль экологии может столкнуться в связи с уходом иностранных разработчиков.

"Следует обратить внимание на то, что один из важнейших компонентов экологической политики каждого государства - это подготовка компетентных специалистов, способных справиться с экологическими проблемами различной сложности и масштаба. Здесь стоит сказать про информационные технологии. Современные цифровые технологии развиваются очень быстро и присутствуют во всех отраслях бизнеса. Именно IT помогают компаниям осуществить переход на модель передового безвредного производства, под которым подразумевается использование безопасных материалов, интеллектуальных систем", - отметил Дмитрий Кузьмин, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В рамках сессии "Переход в цифру: как подружить экологию и IT?" представители органов власти, общественных организаций и бизнеса ответят на несколько вопросов. Какие лучшие мировые практики в области экомониторинга можно использовать в России? Какие меры необходимо принять для производства отечественного оборудования для экомониторинга? Как необходимо изменить нормативное регулирование, чтобы увеличить объем данных экологического мониторинга?

"В планах государства - полная цифровизация экологического сектора. В частности, планируется полностью перевести "в цифру" взаимодействие между хозяйствующими субъектами, государством и населением. Запрос на диалог населения с властью по урегулированию всех инцидентов экологической проблематики побуждает создавать новые цифровые сервисы", - Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации, ППК "Российский экологический оператор".

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия - Фонд Росконгресс.

Возрастная категория: 6+.