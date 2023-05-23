На территории ЖК MYPRIORITY Basmanny от ГК "Гранель" будет яблоневый сад и фонтан

Также в комплексе создадут детскую площадку с разными типами активности

ТАСС, 23 мая. Группа компаний "Гранель" утвердила концепцию благоустройства комплекса MYPRIORITY Basmanny (застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Гранель Индустрия", проектная декларация на сайте), разработанный одним из ведущих ландшафтных бюро - UNK landscape. Создана и авторская система освещения двора - от точечных светильников в виде уютных торшеров до световой арт-композиции, которая станет визитной карточкой объекта.

Согласно концепции, более 50% придомовой территории комплекса бизнес-класса займет озеленение, в том числе плодовый сад из декоративных яблонь. Концепция вечнозеленого двора предлагает создание внутреннего пространства, привлекательного в любое время года. В большом количестве используются вечнозеленые деревья и кустарники, стелющиеся хвойные растения, что создаст здесь целебный микроклимат.

Пространство MYPRIORITY Basmanny зонировано таким образом, чтобы проект отвечал потребностям всех жителей комплекса, отметил руководитель проекта от ГК "Гранель" Виталий Макаров. Так, зона тихого отдыха представлена уединенными площадками с гамаками и столиками. В подконсольном пространстве двора расположена зона коворкинга с мобильной мебелью и кашпо для растений. Центром притяжения жителей комплекса станет событийная зона с амфитеатром, фонтаном и креслами-качелями под навесом. Здесь можно будет проводить праздники, устраивать встречи, а зимой наряжать большую елку.

Игровому пространству для детей уделено особое внимание. Детская площадка делится по типам активности: под навесом со встроенным сенсорным оборудованием располагается зона для игр с песком, качели, столики для развивающих игр и зона для отдыха родителей. Центр площадки для детей 4-12 лет - многофункциональный игровой комплекс в виде трех башен с беговым пандусом, элементами для лазания, горками и качелями, подвесными ступенями и мостиком. Кроме того, предусмотрена площадка с тарзанкой.

MYPRIORITY Basmanny - жилой комплекс бизнес-класса, который возводится в центре Москвы, рядом с метро "Бауманская" и набережной Яузы. Генеральным подрядчиком строительства выступает турецкая компания Limak Construction.

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