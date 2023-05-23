Свердловские депутаты приняли блок законов, касающихся бюджетного процесса в регионе

На очередном 21-ом заседании областного парламента рассмотрено 22 вопроса, депутаты приняли в трех чтениях 12 региональных законов

ТАСС, 23 мая. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли блок законов, касающихся бюджетного процесса в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе парламента по итогам брифинга председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной. Она охарактеризовала основные вопросы, рассмотренные на 21-ом заседании регионального парламента.

По ее словам, в повестке дня рассмотрено 22 вопроса, депутаты приняли в трех чтениях 12 региональных законов.

Среди них - закон "О внесении изменения в статью 39 Областного закона "О бюджетном процессе в Свердловской области", где четко поименовано, что годовой отчет об исполнении областного бюджета исполнительные органы власти предоставляют в Законодательное собрание Свердловской области. Использование такой четкой формулировки приводит региональный закон в соответствие с недавними изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

На сегодняшнем заседании, добавила парламентарий, принят закон "О внесении изменения в статью 24-1 Закона Свердловской области "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области". Этот законопроект подготовлен в связи с необходимостью привести региональный закон в соответствие с Федеральным законом от 14 апреля 2023 года № 128-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Внесенные изменения предполагают возможность подписания соглашений правительства Свердловской области с исполнительными органами других регионов, если это необходимо. В частности, речь может идти о заключении соглашений по межрегиональному сотрудничеству для совместного развития инфраструктуры. Законом, в который внесено изменение, также определяется порядок исполнения таких соглашений. Кроме того, депутаты приняли на сегодняшнем заседании ряд социальных и иных законов", - приводятся в сообщении слова председателя парламента.