В Московской консерватории пройдет концерт иранской музыки

В рамках музыкального фестиваля "Вселенная звука" выступит певец Хосейн Нуршарг

ТАСС, 23 мая. В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 27 мая в рамках XXI международного музыкального фестиваля "Вселенная звука" выступит иранский певец Хосейн Нуршарг. Также на сцену Рахманиновского зала выйдут исполнители на уникальных инструментах - Марьям Ходабахш (уд), Алиреза Дарьяи (каманче), Негар Эзази (ударные) и Сияваш Валипур (сантур), чья музыка также прозвучит на концерте.

Концерты иранской музыки с участием Хосейна Нуршарга неизменно привлекают московскую публику. Иранский певец, подлинный носитель уникальной традиции иранского классического пения (аваз), уже не раз представлял в России множество различных программ, в том числе, и экспериментальных.

"Иранская музыка имеет бездонный запас мелодического материала и строгий, проверенный временем канон. Это дает возможность исполнителям вновь и вновь создавать неповторимые звуковые послания", - считают организаторы.

Возрастная категория: 6+.