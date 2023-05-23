На карте Свердловской области появится поселок Новые Серги

С такой законодательной инициативой выступила Дума Дружининского городского поселения

ТАСС, 23 мая. На карте Свердловской области появится новое название - поселок Новые Серги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания по итогам 21-го очередного заседания областного парламента.

"На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного собрания принят закон "Об образовании поселка городского типа с предполагаемым наименованием Новые Серги, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области "Нижнесергинский район", - сказано в сообщении.

По словам спикера парламента, с такой законодательной инициативой выступила Дума Дружининского городского поселения. Законопроект направлен на образование населенного пункта Свердловской области, расположенного на территории Нижнесергинского района. "Поселок городского типа с предполагаемым наименованием Новые Серги образуется на территории бывшего военного городка Нижние Серги-3, имеет всю необходимую инфраструктуру и перспективы дальнейшего развития. В результате принятия закона создается новый населенный пункт Свердловской области, предназначенный для постоянного проживания граждан, осуществления экономической и иной деятельности. В настоящее время на этой территории проживает 1110 человек. После решения вопроса с образованием нового населенного пункта появится возможность возводить там жилые дома, развивать производственную, инженерно-техническую, транспортную и социальную инфраструктуру", - цитируют в пресс-службе Людмилу Бабушкину.