Участников боевых действий на Донбассе признали на Урале ветеранами боевых действий

Соответствующие изменения в законодательство Свердловской области приняли 23 мая

ТАСС, 23 мая. Участники боевых действий в Луганской и Донецкой народных областях с 11 мая 2014 года признаны в Свердловской области ветеранами боевых действий. Соответствующие изменения в региональное законодательство приняты во вторник, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Закон предусматривает дополнение перечня ветеранов боевых действий, которым на территории нашего региона предоставляются меры социальной поддержки, новыми категориями. В их числе: лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, также ветеранами боевых действий признаны граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.