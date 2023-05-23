В Тюменском макрорегионе обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ

"Россети Тюмень" подготовили электросетевой комплекс к проведению госэкзаменов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области

ТАСС, 23 мая. "Россети Тюмень" подготовили электросетевой комплекс к проведению Единого и Основного государственных экзаменов, которые пройдут в период с 24 мая по 1 июля. Работники компании обеспечат надежное электроснабжение 215 пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"В дни проведения экзаменов объекты, обеспечивающие электроснабжение образовательных учреждений, будут находиться под особым контролем энергетиков. В компании приняты меры по усилению пожарной безопасности энергообъектов и режима охраны. Специалисты проверили действующие и разработали резервные схемы питания образовательных учреждений", - сказано в сообщении.

В режим повышенной готовности "Россети Тюмень" переведены 193 бригады численностью более 900 человек. Кроме того, в случае необходимости энергетики смогут задействовать 78 резервных источников электроснабжения и 392 единицы спецтехники, добавили в компании.

"В 2023 году в Тюменском макрорегионе государственную аттестацию пройдут более 72 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Впервые процесс сдачи ОГЭ на Ямале проконтролируют с помощью 1 тыс. видеокамер. Выявлять нарушения в ходе проведения итоговой аттестации поможет технология анализа поведения с использованием нейросети", - сказано в пресс-релизе.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В 2021 году отпуск электроэнергии из сети составил 52,2 млрд кВт⋅ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.