Почта Банк запустил социальный вклад под 9% годовых

Открыть вклад "Добро пожаловать" можно во всех отделениях банка по стране, включая точки обслуживания на почте

ТАСС, 23 мая. Почта Банк запустил социальный вклад для граждан с невысоким доходом - на сумму от 10 до 200 тыс. рублей на короткий срок (до шести месяцев) под повышенный процент. Открыть такой вклад можно во всех отделениях банка по стране, включая точки обслуживания на почте.

В ближайшее время также появится возможность дистанционного открытия вклада в приложении.

Вклад "Добро пожаловать" доступен без ограничений по возрасту и только для новых клиентов, у которых не было сберегательного счета в банке до 21 апреля 2023 года. Проценты по депозиту начисляются в конце срока на сберегательный счет.

"Вклады для граждан с невысоким доходом - очень нужная и своевременная инициатива, которая будет стимулировать у них накопительную и защитную модель поведения и поможет создать финансовую "подушку безопасности" для трудных периодов. Иметь сбережения на непредвиденные расходы - полезная привычка для всех, а особенно для тех, у кого невысокий заработок. Вклад станет для них дополнительной финансовой поддержкой и помощью для семейного бюджета. Уверен, что такой вклад будет пользоваться большим спросом, в том числе среди граждан, получающих социальные пособия. Сегодня уже более 85 тыс. семей оформили социальные пособия в нашем банке и получают бонусы и привилегии", - отметил член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.

Узнать больше о вкладе "Добро пожаловать" можно на сайте банка.

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