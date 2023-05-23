Генеральный консул КНР в Екатеринбурге встретился со студентами УрФУ

Дипломат отметил квалифицированные вопросы студентов и аспирантов крупнейшего вуза Урала

ТАСС, 23 мая. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь встретился со студентами Уральского федерального университета - крупнейшего вуза Урала.

В ходе мероприятия дипломат рассказал об истории и перспективах российско-китайских отношений в новую эпоху, о китайской модернизации, дипломатии, об инициативе "Один пояс - один путь" и сообществе единой судьбы человечества, об успехах китайской экономики. Также господин Цуй и его коллеги рассказали о конкретных направлениях дружественного обмена двух стран, о возможностях страны в культурном, образовательном, научном, гуманитарном и деловом обменах.

"Ваш университет - один из лучших вузов России. Мне приятно рассказать студентам и сотрудникам в этой аудитории о нашей стране и услышать ваши мнения и вопросы. Под руководством лидеров наших стран Китай и Россия стали надежными партнерами. Это очень важно, так как мы имеем одну из самых протяженных в мире сухопутных границ. Отношения между нашими странами - на небывалой за всю историю высоте. Более трех лет возглавляя Генконсульство в Екатеринбурге, я своими глазами увидел огромный и все более растущий интерес россиян к Китаю", - сказал господин Цуй.

"Сегодняшнее мероприятие - это итог прошедшей в апреле встречи ректора УрФУ и генерального консула. В настоящее время в нашем вузе обучаются свыше 1,6 тыс. студентов из КНР, университет сотрудничает более чем с 40 крупнейшими вузами Китая, на сегодняшний день опубликовано более 600 совместных научных работ в различных сферах. <…>. Это наш вклад в развитие всесторонних коммуникаций между Россией и Китаем", - сказал проректор по международным связям УрФУ Сергей Тушин.

Дипломаты выслушали соображения молодых людей о сотрудничестве двух стран, современном Китае и происходящих там процессах и перспективах, ответили на их вопросы, - при этом многие студенты спрашивали и отвечали на китайском языке. "Я вижу высокий уровень студентов и аспирантов вашего университета, очень квалифицированные вопросы", - резюмировал по итогам встречи Цуй Шаочунь.

В мероприятии также приняли участие заместитель генконсула КНР в Екатеринбурге Ван Тун, консул по образованию Сунь Лайлинь, консулы-атташе Ли Чжэ и Ван Чжэ.

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Цуй Шаочунь возглавляет Генконсульство КНР с 6 февраля 2020 года.