24 мая, 11:20

Сервис CarPrice продолжит развивать поставки автомобилей по параллельному импорту

С 2023 года компания приобретает автомобили по параллельному импорту по "белой" схеме

ТАСС, 24 мая. Сервис покупки автомобилей по рыночной цене CarPrice запустил новое бизнес-направление. С 2023 года компания приобретает автомобили по параллельному импорту по "белой" схеме: на юридическое лицо с уплатой всех налоговых сборов, включая НДС. 

Закупка происходит по индивидуальному запросу конечного покупателя: сервис не устанавливает ограничений по количеству автомобилей и обеспечивает широкий выбор доступных марок и моделей. Новой услугой может воспользоваться бизнес любого масштаба, от небольшого салона до крупного корпоративного автопарка.

Условия рынка 

Каждый 10-й новый автомобиль из тех, которые россияне покупали в 2022 году, попал в страну по параллельному импорту. Доля импортированных авто с пробегом также заметно увеличилась: прирост год к году составил 83%. 

Несмотря на востребованность импортированного транспорта, доставка таких машин часто осуществляется по "серым" схемам. Например, через посредничество физлиц, которые пользуются льготами Таможенного союза.

С одной стороны, параллельный импорт позволяет игрокам автомобильного рынка сэкономить на организации полноценных бизнес-процессов (профессионального осмотра, стабильной логистики и проч.), а также избавиться от части налогов. С другой, включает значительные юридические и операционные риски.

  • По закону льготник не имеет права использовать машину в коммерческих целях. Если факт нарушения будет установлен  в судебном порядке, то человеку, который владеет автомобилем в настоящий момент, придется уплатить налоговый сбор в полном размере.
  • Импортная машина может оказаться в международном розыске. Так происходит, например, если автомобиль находился в лизинге. Как только платежи перестают поступать, Интерпол объявляет транспортное средство в розыск.
  • Покупка транспорта происходит "вслепую". Как правило, физлицо-посредник не обладает достаточным компетенциями, чтобы провести профессиональный осмотр автомобиля. Дилер рискует получить транспортное средство в плохом состоянии или с богатой историей ДТП и критическими повреждениями в прошлом.

Преимущества параллельного импорта "в белую"

По мнению CarPrice, "белая" схема параллельного импорта с покупкой на юридическое лицо и уплатой всех налогов в текущих условиях открывает перед бизнесом широкие перспективы и обладает рядом стратегических преимуществ.

  • Компания-заказчик может вернуть уплаченные налоги или включить НДС в стоимость автомобиля. Кроме того, "белая" схема делает услугу параллельного импорта доступной для лизинговых компаний и коммерческих парков, которые не могут приобретать автомобили, импортированные "в серую".
  • Легальный импорт можно успешно развивать и масштабировать. Профессиональным игрокам не нужно искать новое физлицо-посредника для каждой покупки и нести риски, связанные с техническим состоянием и юридической "чистотой" автомобиля.
  • Машины, приобретенные на юридическое лицо, проходят все необходимые проверки и детальный технический осмотр. С помощью профессиональных подрядчиков CarPrice качественно оценивает техническое состояние машины, а также внимательно проверяет ее биографию.
  • Легальный импорт - это гибкость и персонализированный подход. Покупка автомобилей происходит по индивидуальному запросу бизнеса: количество транспортных средств, модели, марки и технические характеристики заранее согласуются с клиентом.

О CarPrice

Сервис покупки авто по рыночной цене CarPrice делает профессиональные осмотр, описание, фото подержанной машины и передает информацию на оценку партнерам.

Сервис запустили в 2014 году, в 2015 году он стал одним из самых обсуждаемых стартапов Европы по версии издания Wired, в 2022 году вошел в рейтинг Forbes "30 самых дорогих компаний Рунета". В 2023 году компания занимает в рейтинге 13 позицию.

К платформе CarPrice подключены сотни авторизованных клиентов-покупателей: можно увидеть все их предложения и в режиме реального времени получить лучшую цену.

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