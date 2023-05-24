Президент России вручил орден Александра Невского директору Музея Победы

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля

ТАСС, 24 мая. Президент РФ Владимир Путин 23 мая наградил директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Школьника орденом Александра Невского. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Награды директор Музея Победы был удостоен "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

"Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, это высокая честь для меня - награждение орденом Александра Невского. Я считаю эту награду признанием работы всего коллектива Музея Победы. И я хочу, чтобы те, кто меня слышит и видит, знали, что все мы с коллегами, при этом не только с коллегами музея, но и всех военно-исторических и исторических музеев, которые недавно объединились в ассоциацию, мы все стояли, стоим и будем стоять на защите исторической правды. А всех вас, дорогие друзья, я приглашаю в Музей Победы. Потому что в музее мы не только свято храним историческую память о наших героических предках, но также у нас есть замечательные, очень душевные выставки, посвященные нашим героям специальной военной операции", - отметил во время торжественной церемонии Александр Школьник.

Музей Победы - это крупнейший в стране музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. В фондах Музея Победы хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы - четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К. Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".

Возрастное ограничение: 6+.